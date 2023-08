Kim Kardashian zwraca na siebie uwagę fanów

Kim Kardashian od lat funkcjonuje w show-biznesie i doskonale wie, jak zwrócić na siebie uwagę mediów. Tym razem gwiazda "Z kamerą u Kardashianów" zaskoczyła fanów wyjątkowym zdjęciem.

Sylwia Grzeszczak niczym Barbie. Olśniła podczas festiwalu w Kielcach

Katarzyna Zdanowicz w swobodnej stylizacji. Płaski brzuch rzuca się w oczy

Małgorzata Rozenek-Majdan prezentuje brzuch. W komentarzach: “psychopatka-anorektyczka”

Michał Wiśniewski rozstał się z piątą żoną? Pola zostawiła dzieci i wyjechała do Francji Celebrytka wraz ze swoimi pociechami wróciła właśnie z wakacji w Tokio, skąd także publikowała zdjęcia i nagrania, chwaląc się czasem spędzonym z rodziną.

To były z pewnością niezapomniane, rodzinne chwile, ale przyszedł czas powrotu do pracy. Z tej okazji, by znów skupić na sobie uwagę fanów, gwiazda opublikowała zdjęcie w bikini.

Zobacz też: Kim Kardashian popłakała się w trakcie wywiadu. Robi wszystko, by ochronić dzieci przed wybrykami Kanye'ego Westa

Reklama

Niby nie ma w tym nic szczególnego, gdyż Kim Kardashian niezwykle często publikuje zdjęcia w strojach kąpielowych, ale tym razem kostium był wyjątkowy.

Wyjątkowy strój kąpielowy Kim Kardashian

Siedząca wieczorową porą na brzegu basenu Kim Kardashian zdecydowała założyć na siebie wyjątkowe bikini. Na zdjęciu niewiele widać przez panująca dookoła gwiazdy ciemności, prócz... stroju kąpielowego.

Instagram Post Rozwiń

Odblaskowe bikini w kilka sekund przyciąga wzrok internautów, zapewniając tym samym jego właścicielce zainteresowanie.

"Autorefleksja" - podpisała w tajemniczy sposób zdjęcie Kim Kardashian.

Zobacz także: Kim Kardashian niczym Kate Middleton!! Została posiadaczką kolii noszonej przez księżną Dianę!

Tyle wystarczyło, by znów zainteresować swoją osobą media i wrócić "do gry" po urlopie w Japonii.

Instagram Post Rozwiń