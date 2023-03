Topless na basenie. Niemki żądały zmiany zasad

BBC informuje, że zgodnie z decyzją władz Berlina kobiety będą mogły pływać topless, korzystając z otwartych oraz zamkniętych basenów publicznych w mieście. Obowiązujące do tej pory przepisy w żaden sposób nie odnosiły się do kwestii zakrywania przez kobiety biustu na basenach.

Podjęto jednak decyzję o wprowadzeniu zmian zaraz po pojawieniu się licznych wniosków ze strony pań, które nie kryły oburzenia, słysząc zakazy dotyczące odsłaniania piersi na berlińskich basenach. Domagały się, by podobnie jak mężczyźni mogły pływać bez konieczności zakładania górnej części stroju kąpielowego.

Jedną ze skarg złożyła kobieta, która została wyrzucona z otwartego basenu za to, że opalała się bez górnej części stroju kąpielowego. Inne zażalenie dotyczyło sytuacji z grudnia 2022 roku, gdy jedna z kobiet od pracowników basenu usłyszała nakaz zasłonięcia biustu.

Zdjęcie Zgodnie z decyzją władz Berlina kobiety będą mogły pływać topless, korzystając z otwartych oraz zamkniętych basenów publicznych w mieście / 123RF/PICSEL

Kobiety mogą korzystać z basenów topless

Zdaniem władz stolicy Niemiec kobiety stały się ofiarami dyskryminacji. Zdecydowano, że panie korzystające z berlińskich basenów mogą pływać topless. Nowe przepisy są zgodne z regulaminami obowiązującymi w obiektach. Podkreślono jednak, że koniecznością są stroje zakrywające genitalia. Ta zasada dotyczy przedstawicieli każdej płci.

Berlin nie jest jednak jedynym niemieckim miastem, w którym podjętą taką decyzję. Kilka miesięcy wcześniej podobne przepisy wprowadzono również w Hanowerze. Nowe zasady obowiązują tam dokładnie od 9 grudnia. W przypadku berlińskich basenów nie podano, kiedy nowe przepisy wejdą w życie.

