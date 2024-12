Słowo oznaczające komfort i przytulność, używane jest przez Skandynawów w kontekście osiągnięcia wewnętrznej równowagi i bezpieczeństwa. Jak wyjaśnia Meik Wiking na kartach swojej książki "My Hygge Home", dla Duńczyków niezwykle ważne jest odnajdywanie szczęścia w małych codziennych przyjemnościach oraz dbanie o atmosferę panującą w domu, który jest dla nich azylem.

Wspólnym mianownikiem duńskich mieszkań jest przyjazny klimat, który tworzą odpowiednie, nastrojowe oświetlenie oraz specyficzna aranżacja wnętrz. Ważnym elementem wystroju są przytulne koce, dywany i poduszki oraz okrągłe stoły, które zachęcają domowników do rozmowy i pielęgnowania relacji z bliskimi podczas posiłków.

Jaki ma to wpływ na kondycję skóry? Wbrew pozorom, całkiem istotny. Hołdujący filozofii hygge mieszkańcy Kopenhagi rzadko cierpią bowiem z powodu przewlekłego stresu, a jest on jednym z głównych powodów przedwczesnego starzenia.

W Kopenhadze ogromną popularnością cieszy się jazda na rowerze - to właśnie na jednośladach wielu jej mieszkańców dojeżdża codziennie do pracy. Nie dziwi zatem, że przed kilkoma laty stolica Danii została okrzyknięta miastem najbardziej przyjaznym rowerzystom.

Nie można pominąć odpowiedniej diety. Co jedzą Dunki?

Niebagatelny wpływ na stan cery ma również dieta. Dunki i pod tym względem są dla nas wzorem do naśladowania. Ich jadłospis obfituje wszak w świeże warzywa i owoce, produkty pełnoziarniste oraz będące skarbnicą cennych kwasów tłuszczowych ryby.

Mieszkanki Danii słyną także z minimalistycznego podejścia do pielęgnacji i makijażu. Zdają się hołdować zasadzie "mniej znaczy więcej". Zamiast kryjących podkładów stosują lekkie kremy BB i nie wychodzą z domu bez nałożenia na skórę preparatu z filtrem przeciwsłonecznym. Kluczowe jest dla nich skrupulatne oczyszczanie twarzy zimną wodą, która zwęża pory oraz zwiększa elastyczność i jędrność skóry.

"One koncentrują się na komforcie - zarówno fizycznym, jak i psychicznym. Mają też wysokie oczekiwania względem jakości i trwałości kosmetyków" - tłumaczy Rasmus Norgard, współzałożyciel duńskiej marki kosmetycznej.

Kosmetyki do pielęgnacji cery Dunek to przede wszystkim produkty zawierające przeciwutleniacze, takie jak witamina C, a ich tajną bronią w walce z niskimi temperaturami są odżywcze olejki, które skutecznie nawilżają cerę i chronią ją przed podrażnieniami.