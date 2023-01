Spis treści: 01 "Kolędowy rider". Ksiądz powiedział, jak ugościć go podczas kolędy

W Polsce rozpoczęły się wizyty duszpasterskie. W ich trakcie kapłani święcą domy wiernych. Istnieje również zwyczaj wręczania duchownym datków pieniężnych. Ten temat co roku budzi sporo dyskusji - nie ma ustalonej kwoty, a parafianie mogą wręczyć księdzu kwotę, którą uznają za odpowiednią. Oczywiście wręczanie kapłanom datków nie jest obowiązkowe.

"Kolędowy rider". Ksiądz powiedział, jak ugościć go podczas kolędy

Niektórzy księża z wyprzedzeniem informują jednak, jakiej kwoty oczekują od wiernych podczas kolędy. Zdarza się, że kapłani idą o krok dalej i prezentują całą listę wymagań. Taki "kolędowy rider" zaprezentował niedawno kapłan z kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego we wsi Przegędza na Śląsku.

Nagranie podbiło polski internet. Kapłan w trakcie mszy świętej instruował wiernych, jak powinni go przyjąć w trakcie wizyty duszpasterskiej. Duchowny prosił o podwózkę, oczekiwał czarnej herbaty, drożdżowej babki i "zimną płytę". W sieci wybuchła burza.

Proboszcz ze Śląska podał, ile dać do koperty

Tym razem sieć obiegły wytyczne przygotowane przez proboszcza parafii Trójcy Świętej w Koniecpolu. Chodzi konkretnie o wysokość kwoty, jaką powinni wręczyć wierni kapłanowi w trakcie wizyty duszpasterskiej.

"Instrukcja" została opublikowana na oficjalnej stronie parafii.

- Zwyczajem naszych Ojców chcemy, aby był to czas uroczysty dla przyjmującej rodziny, w miarę możliwości prosimy o biały obrus, pasyjka, świece, woda święcona, kropidło. Dzieci przygotowują zeszyt lub ćwiczeniówkę podobnie młodzież przygotowująca się do bierzmowania - plus indeks - czytamy na stronie parafii.

Kolęda. Ksiądz podał, jakiej kwoty oczekuje od parafian

W kolejnej części komunikatu pojawiła się kwestia kwoty, jaką ksiądz chciałby otrzymać podczas kolędy. Złożone ofiary mają zostać przeznaczone na prace renowacyjne przy kościele.

- W roku 2023 od osoby, która może zdobyć środki na utrzymanie, po czas emerytury ośmielam się prosić o 150,00 pln, licząc również na te osoby, których wiara wystygła lub jeszcze nie została wzniecona lub deklarujących się jako niewierzące i nie praktykujące, aby te osoby potraktowały naszą świątynię jako jedyny obiekt zabytkowy na terenie naszej parafii, który warto ratować - wyjaśnili duchowni w komunikacie.

