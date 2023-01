Kilka dni temu w polskich mediach głośno było o tzw. paragonie grozy z Zakopanego, który dotyczył opłaty za skorzystanie z jednej z tamtejszych toalet. Turyści, którzy musieli wejść "za potrzebą" do WC,znajdującej się przy Krupówkach, płacili za tę przyjemność aż 10 złotych, co dla wielu osób było ceną nie do przyjęcia.

Tym razem do redakcji Tygodnika Powszechnego zgłosiła się osoba, która przedstawiła paragon wystawiony przez jednego z zakopiańskich taksówkarzy. Za przejechanie odcinka 2,2 kilometra klient musiał zapłacić 63 zł. Kurs odbywał się w niedzielę, przez co opłata była wyższa, ale mimo to kwota za pokonanie tak krótkiego dystansu wydaje się szalenie wysoka.

Reklama

Klient poniósł opłatę początkową w wysokości 15 złotych, a 48 złotych to opłata za przejechanie 2,2 kilometra.

W mojej firmie opłata początkowa wynosi 8 złotych, a za kilometr klient płaci 6 złotych. Ten kurs w niedzielę u nas kosztowałby najwyżej 24 złote tłumaczy na łamach serwisu internetowego Tygodnika Powszechnego taksówkarz zrzeszony w Radio Taxi.

Okazuje się, że klient, któremu przyszło zapłacić 63 złote za tak krótki kurs, skorzystał z usługi niezrzeszonego taksówkarza. Niestety coraz częściej zdarza się, że nieroztropni klienci wsiadają do taksówek niezrzeszonych, nie zwracając uwagi na to, ile wynosi opłata początkowa i jaka jest cena za przejechanie jednego kilometra.

Taksówkarze, z którymi rozmawiali dziennikarze Tygodnika Powszechnego, zgodnie twierdzą, że prawdopodobnie był to najdroższy kurs w Polsce, biorąc pod uwagę niewielki dystans, który pokonał kierowca wraz z pechowym klientem.

Czytaj także: Ceny w Zakopanem miażdżą portfele