Komunia 2022. Przyjęcie komunijne wiąże się z dużymi kosztami

W rodzinach katolickich Pierwsza Komunia Święta jest istotnym wydarzeniem. Jest wyczekiwana zarówno przez dziecko, jak i rodziców, a w uroczystości biorą udział niemal wszystkie najbliższe osoby.

Zorganizowanie całej oprawy oraz przyjęcia wiąże się ze sporymi wydatkami. Jak się okazuje, wielu rodziców marzy o wystawnym charakterze tego wydarzenia. Niestety niejednokrotnie, koszty przewyższają rodzinny budżet.

Zdjęcie Przeprowadzane badanie wskazało, że niektórzy rodzice są gotowi zaciągnąć pożyczkę, by przygotować wystawne przyjęcie / 123RF/PICSEL

Komunia 2022. Tylu rodziców chce się zapożyczyć

Krajowy Rejestr Długów przeprowadził badanie dotyczące organizacji Pierwszej Komunii Świętej. Wyniki wskazują, że 64 proc. rodziców zależy, by tegoroczne uroczystości komunijne miały bogatą oprawę, a 24 proc. ankietowanych nie chce organizować wystawnego przyjęcia z tej okazji. Z kolei co ósmy respondent, czyli 12 proc. przebadanych osób, podchodzi do tego obojętnie.

Badanie pokazuje, że wciąż żywe jest powiedzenie "zastaw się, a postaw się". Kredytu jednak nie unikną też rodzice, którym na hucznym świętowaniu nie zależy - blisko co dziesiąty z nich zaciągnie zobowiązanie na organizację komunijnego obiadu skomentował wyniki badania prezes Krajowego Rejestru Długów Adam Łącki

Reklama

Co więcej, przeprowadzone badanie wskazało, że niektórzy rodzice są gotowi zaciągnąć pożyczkę, by przygotować wystawne przyjęcie. 26 proc. przepytanych osób wskazało na taką odpowiedź.

Wyniki wskazują, że 47,5 proc. pożyczających rodziców po pieniądze uda się do banku. Co czwarty zadłuży się u rodziny lub znajomych, a 22,5 proc. skorzysta z oferty firmy pożyczkowej.

Poza tym KRD podaje, że 71 proc. rodziców jest w stanie przygotować przyjęcie bez konieczności zapożyczania się. W tym dla niemal 30 proc. pieniądze na organizację uroczystości "zdecydowanie nie stanowią" problemu. 22 proc. respondentów przyznało, że ich budżet nie pozwala im na organizację "bogatej imprezy".

***

Zobacz także:

Jaki prezent wybrać na komunię?

Ile pieniędzy dać na komunię do koperty w 2022 roku?

Komunijna czarna piątka. Takie prezenty pamięta się całe życie

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc.13: Olga Kozierowska INTERIA.PL