Na każdym rogu placówka pocztowa

Zakaz handlu w niedzielę wprowadzano stopniowo od 2018 roku, choć na dobre zaczął obowiązywać od 2020 roku. Wraz z wprowadzeniem handlu w niedzielę jak grzyby po deszczu zaczęły się w całej Polsce mnożyć placówki pocztowe. Usługi pocztowe znalazły się na liście 32 wyłączeń, których nie objął zakaz handlu. Skorzystały z tej furtki zarówno duże hipermarkety, jak i osiedlowe sklepiki. Dzięki wprowadzeniu do swojej oferty możliwości nadawania i odbioru przesyłek pozostawały otwarte w niedzielę. Rządzący zauważyli wybieg, który stosują handlowcy i postanowili uszczelnić ustawę “o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni".

Reklama

Zmiany od 1 lutego 2022

Zdjęcie Od 1 lutego 2022 obowiązywać będzie zaostrzony zakaz handlu / 123RF/PICSEL

W myśl nowych przepisów jedynie firmy, które wykażą, że 40% ich przychodu pochodzi z usług pocztowych, będą mogły otwierać w niedziele swoje placówki. Taki wymóg ma doprowadzić do zamknięcia sklepów detalicznych, które prowadziły działalność pocztową jako poboczną, tylko po to, by mu otwierać swoje podwoje w niedziele. Od 1 lutego 2022 roku zaostrzony zakaz handlu wejdzie w życie.

Czy uszczelnienie będzie skuteczne?

Placówki pocztowe to nie jedyne podmioty, które mogą prowadzić działalność w niedzielę. Zakaz handlu nie dotyczy także stacji paliw, kwiaciarni, piekarni, cukierni, lodziarni, sklepów z pamiątkami, dewocjonaliami czy aptek.



Instagram Post

W ustawie zaznaczono, że tego typu podmioty mogą być otwarte w niedzielę, jeśli ich przeważająca działalność jest związana z jednym z wymienionych obszarów działalności. W nowelizacji ustawy jasno wskazano, że “przeważająca działalność" to ta, którą wskazała firma we wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej — REGON. To kolejne uszczelnienie rządu, który chce, by zakaz handlu w niedziele stał się rzeczywistością.



***

Zobacz również:

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Natalia Siwiec: Już nie szaleję na zakupach. Kupuję mniej ubrań, ale lepszej jakości Newseria Lifestyle

Niedziele handlowe w grudniu

Ukryte funkcje w kasach samoobsługowych

Czy zakupy spożywcze przez internet do dobre rozwiązanie?