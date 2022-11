Już jedno dziecko to ogromne wyzwanie, a co dopiero przy kilkorgu! Rodzice mają różne sposoby na ujarzmienie swoich pociech. Dużym wyzwaniem często okazuje się wyjście poza dom, np. do sklepu. Trzeba wtedy szczególnie uważać, aby nic się nie stało.

Ojciec prowadzi pięcioraczki na smyczy

Pewien ojciec pięcioraczków wpadł na oryginalny, choć kontrowersyjny pomysł. Wybrał się z dziećmi na spacer i chcąc mieć je wszystkie pod kontrolą, założył im specjalne szelki bezpieczeństwa przypięte do smyczy. Nagranie z udziałem rodziny trafiło na TikToka.

Internauci podzielili się w swoich opiniach. Część z nich zgadza się, że takie rozwiązanie pozwala zachować bezpieczeństwo i unikać ryzykownych sytuacji. Niektórzy jednak uważają, że taki gadżet upokarza dzieci i wpływa niekorzystnie na ich rozwój psychiczny.

Nie wierzę, że można tak traktować własne dzieci

To obrzydliwe co robisz. Dzieci to nie psy!

Ten facet wygląda, jak wyprowadzacz dzieci

