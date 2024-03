Spis treści: 01 Czy już są kleszcze? Lasy Państwowe alarmują

Czy już są kleszcze? Lasy Państwowe alarmują

Tegoroczny drugi miesiąc roku był najcieplejszym lutym w historii pomiarów - donosi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Temperatura, którą odnotowano w Polsce 29 lutego, była "absolutnym rekordem od 1996 roku". "Luty 2024 jest nie tylko znacznie cieplejszy niż przeciętny luty z ostatniego 30-lecia (-0,1°C) ale i znacznie cieplejszy niż norma dla marca (3,1°C), a nawet podobny do kwietnia z 2021 roku" - informują eksperci z IMGW.

Podobne warunki atmosferyczne znacznie wpłynęły na przyrodę. Niektóre kwiaty, zachęcone do wzrostu, zachwycały kolorami już w połowie lutego, a wielu działkowców, dotąd odpoczywających jeszcze w lutym przed nadejściem pracowitego sezonu, ruszyło do ogrodów. Podobna, iście wiosenna aura zachęca również do leśnych spacerów. W tym przypadku warto jednak mieć się na baczności.

Jak donoszą eksperci Lasów Państwowych, już teraz na swojej drodze spotkać można śmiertelnie groźne kleszcze. "Bywa i tak, że z lutowego, porannego spaceru wróci się z przedstawicielem dzikiej fauny - kleszcz pospolity zwany też psim (Ixodes ricinus)" - informowało w mediach społecznościowych Nadleśnictwo Baligród już 11 lutego.

Leśny koszmar powraca, jednak jak donoszą niektórzy, inwazja trwa już od kilku dobrych tygodni. Głosy internautów zatrważają.

Leśny koszmar powraca. Uważaj podczas spacerów

"Po ostatnim spacerze po moim psie chodziły 4 (!) takie, a po mężu 3. Niestety, skurczybyki przetrwają każdą pogodę" - odpowiadają internauci, dzieląc się swoimi historiami. "W styczniu też były - przyłączył się jeden do mnie na spacerku - dostał pstryczek i spadł" - dodają inni. "Też dzisiaj ściągałam pierwszego z psiej sierści po spacerze" - donoszą kolejni. "Trochę za wcześnie się pojawiły. Taka aktywność nie wróży niczego dobrego" - komentują niektórzy.

Łagodna zima nie jest kleszczom straszna. A kiedy warunki za oknem zachęcają do leśnych spacerów, warto szczególnie mocno zabezpieczyć się przed ich ewentualnym atakiem.

Co zrobić żeby nie złapać kleszcza? Zapamiętaj te rady

Co ważne, samo wkłucie kleszcza nie jest niebezpieczne. Duża część tych pajęczaków przenosi jednak groźne choroby, wśród których najniebezpieczniejszą jest kleszczowe zapalenie mózgu. Dane w tym obszarze są zatrważające. Szacuje się, że nawet 15 proc. kleszczy może być nosicielami wirusów odpowiedzialnych za tę chorobę.

Kleszcze przenoszą również niebezpieczną, charakteryzującą się zmianami skórnymi, a potem zapaleniem mięśni i stawów, a nawet porażeniem nerwów, boreliozę. By się przed nią zabezpieczyć, konieczna jest profilaktyka. Co odstrasza kleszcze od ludzi? Nawet podczas pierwszego, marcowego, leśnego spaceru pamiętaj, że kleszcze wyszły już na żer.

Czego się boją kleszcze? Przed wycieczką do lasu zadbaj o siebie

Wybierając się na spacer do lasu, a nawet parku lub jakiegokolwiek miejsca, gdzie występuje roślinność, w tym drzewa, należy odpowiednio zabezpieczyć się przed kleszczami. O czym warto pamiętać?

Ubierz odzież z długimi rękawami i nogawkami , a na głowę włóż czapkę.

, a na głowę włóż czapkę. Ubranie w jasnych kolorach nie odstraszy kleszcza, ale pomoże ci szybko zlokalizować ewentualnego nieproszonego gościa. Wychodząc na leśny spacer - postaw na jasne barwy.

nie odstraszy kleszcza, ale pomoże ci szybko zlokalizować ewentualnego nieproszonego gościa. Wychodząc na leśny spacer - postaw na jasne barwy. Przed wyjściem skorzystaj z repelentów , czyli preparatów odstraszających pajęczaki.

, czyli preparatów odstraszających pajęczaki. Po powrocie do domu dokładnie obejrzyj swoje ciało . Kleszcze szukają delikatnych, zacisznych i ciepłych miejsc. Uwielbiają okolice pachwin i uszu, doły łokciowe, doły kolanowe, a nawet nasadę włosów.

. Kleszcze szukają delikatnych, zacisznych i ciepłych miejsc. Uwielbiają okolice pachwin i uszu, doły łokciowe, doły kolanowe, a nawet nasadę włosów. Pamiętaj o swoim pupilu. Każdorazowo po powrocie ze spaceru obejrzyj jego sierść. Zajrzyj również na jego łapki.

Pamiętaj, kleszcze mogą zaatakować w każdej chwili, zamieniając nawet krótki spacer w prawdziwą gehennę. Lepiej działać przed szkodą. Przed wyjściem dobrze o siebie zadbaj.

