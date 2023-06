Spis treści: 01 Borelioza i jej objawy. Kiedy udać się do lekarza?

02 Nietypowe objawy boreliozy. Choroba, która potrafi się ukrywać

03 Objawy boreliozy po latach. Nie zawsze pojawia się rumień i gorączka

04 Nieleczona borelioza. Powikłania atakują po latach

Borelioza i jej objawy. Kiedy udać się do lekarza?

Borelioza to choroba wywołana przez bakterie z rodziny krętków. Chorobę tę przenoszą niektóre kleszcze z rodzaju Ixodes.

Jednym z najbardziej charakterystycznych objawów tego, że mogliśmy zarazić się boreliozą, jest wystąpienie okrągłego rumienia wokół miejsca wbicia.

Rumień wędrujący jest najczęściej spotykanym objawem wczesnej postaci boreliozy. Wówczas niezwłocznie powinniśmy udać się do lekarza pierwszego kontaktu.

Do innych, często występujących objawów boreliozy zaliczamy:

gorączkę

ból głowy

osłabienie

Można także spotkać się z wystąpieniem zapalenia mięśnia sercowego lub zapalenia stawów.

Nietypowe objawy boreliozy. Choroba, która potrafi się ukrywać

Już do zwodniczych objawów boreliozy możemy zaliczyć samą gorączkę, czy ból głowy, gdyż po prostu są to objawy mylone z pojawieniem się przeziębienia lub grypy.

Jednak prócz tego, mogą wystąpić inne, mniej spotykane objawy, które świadczą o zakażeniu odkleszczowym.

Zdjęcie Mniej spotykanym objawem boreliozy są np. skoki ciśnienia / 123RF/PICSEL

Po ukąszeniu kleszcza mogą wystąpić mniej spotykane objawy boreliozy:

skoki ciśnienia

zaburzenia pracy serca

chroniczne zmęczenie

jadłowstręt

biegunka

wymioty

zaburzenia mowy

Objawy boreliozy po latach. Nie zawsze pojawia się rumień i gorączka

U takich osób rozpoznaje się boreliozę przewlekłą, która charakteryzuje się szeregiem objawów, takich jak:

zawroty głowy

płytki oddech

nawracające objawy grypopodobne

przewlekłe infekcje górnych dróg oddechowych

bóle gardła

nieregularny rytm pracy serca

lęki, halucynacje

alergie pokarmowe

Taka postać uśpionej boreliozy może pojawić się nagle po latach chociażby na skutek silnego stresu, podczas antybiotykoterapii lub w trakcie ciąży.

Nieleczona borelioza. Powikłania atakują po latach

Zdjęcie Borelioza może ukazać się po wielu latach od ukąszenia / 123RF/PICSEL

Jeżeli borelioza nie została wykryta w odpowiednim czasie i nie zostało zastosowane adekwatne leczenie, to niekiedy pojawiają się powikłania zdrowotne i to zaskakują one zakażonych po latach.

Do najczęstszych z nich należą:

boreliozowe zapalenie mięśnia sercowego, czyli Lyme carditis

borelioza stawowa

neuroborelioza