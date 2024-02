Spis treści: 01 Kiedy zaczyna się sezon na kleszcze?

02 Co odstrasza kleszcze? 6 naturalnych sposobów, żeby pozbyć się ich z ogrodu

03 Dlaczego kleszcze są takie groźne?

Kiedy zaczyna się sezon na kleszcze?

Kilkanaście lat temu sezon na kleszcze rozpoczynał się zwykle na przełomie marca i kwietnia. Ostatnie zimy nie należą jednak do zbyt mroźnych, nawet jeśli termometr wskazuje ujemne temperatury, to zwykle nie utrzymują się one dłużej niż przez kilka dni. To sprawia, że kleszcze są obecne i, co gorsza, aktywne niemal przez cały rok.

Bez problemu można trafić na relacje z początku lutego, a nawet stycznia, w których widzimy kleszcze przywleczone na ubraniach (lub na sierści pupila) nawet po krótkim spacerze. Jedną z nich opublikowało Nadleśnictwo Bolewice – na filmiku widać trzy pajęczaki przyniesione ze spaceru w lesie.

Co odstrasza kleszcze? 6 naturalnych sposobów, żeby pozbyć się ich z ogrodu

Kleszcze nie ograniczają się tylko do lasów i łąk. Równie dobrze można paść ich ofiarą we własnym ogródku – tu jednak mamy znacznie większe możliwości, jeśli chodzi o ich odstraszanie. O ile w lesie czy publicznych terenach zielonych musimy ograniczyć się do środków odstraszających aplikowanych na skórę, czy na ubranie, o tyle na własnej działce możemy wykorzystać więcej specyfików. Wśród nich także te działające obszarowo i odstraszające kleszcze od całego ogrodu, a nie tylko od nas.

Kilka z nich można bez trudu przygotować samodzielnie, wykorzystując tylko naturalne składniki. 6 przedstawionych poniżej daje najlepsze rezultaty, choć w praktyce żaden z nich nie gwarantuje stuprocentowej skuteczności – często nie dają jej nawet silne repelenty (środki odstraszające) ze sklepowych półek.

1. Olejek eteryczny z eukaliptusa cytrynowego

To jedna z najlepiej przebadanych naturalnych substancji odstraszających kleszcze, której skuteczność potwierdza nawet amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC). Przy stosowaniu na ciało i ubrania najlepiej zastosować dość silny roztwór (10 kropel na 0,5 l wody). Nie poleca się nakładania olejku bezpośrednio na skórę, gdyż może wywoływać on reakcję alergiczną (na szczęście zwykle niegroźną, ograniczającą się do podrażnienia i zaczerwienienia skóry).

W ogrodzie oprysk może być jeszcze silniejszy, jednak przy większym obszarze będzie to dość kosztowne rozwiązanie. Spryskiwanie najbardziej zarośniętych fragmentów ogrodu powinniśmy powtarzać regularnie, przynajmniej raz w tygodniu – jedna buteleczka o pojemności 12 ml to koszt ok. 20 zł.

2. Oprysk z czosnku

Czosnek, a właściwie olejki zawarte w jego ząbkach także doczekały się udokumentowanej skuteczności w walce z kleszczami. Można posłużyć się gotowym olejkiem, tak jak w przypadku eukaliptusa cytrynowego, ale można też samodzielnie przygotować odpowiedni wywar.

Do przygotowania 10 litrów oprysku potrzebujemy 200 g roztartego lub przeciśniętego przez praskę czosnku. Następnie wrzuca się go do wody i odstawia na co najmniej 24 godziny. Żeby uniknąć zapchania spryskiwacza dobrze przecedzić całość przez gazę lub sitko o drobnych oczkach.

Warto wiedzieć: Jak pozbyć się wyciągniętego kleszcza? Lepiej nie wyrzucaj go do toalety

Zdjęcie Kleszcze są bardzo dobrze przystosowane do trudnych warunków środowiskowych / 123RF/PICSEL / 123RF/PICSEL

Oprysk z czosnku na kleszcze jest polecany do spryskiwania trawników i rabat, gdzie dodatkowo będzie chronił kwiaty przed niektórymi szkodnikami (np. mszycą). Żeby nasze działania przyniosły wymierne skutki, procedurę trzeba powtarzać przynajmniej raz na 2 tygodnie.

3. Oprysk z cebuli

Bardzo podobne działanie do olejku z czosnku wykazują także substancje zawarte w cebuli. By pozbyć się kleszczy, można przygotować na jej podstawie specjalny płyn. Wystarczy mniej więcej 180 g pokrojonej cebuli zalać sześcioma litrami wody i zostawić w chłodnym miejscu na 12 godzin. Po tym czasie mieszankę należy przecedzić, a płyn przelać do butelek z atomizerem.



4. Pelargonie

Kleszcze odstraszają nie tylko olejki eteryczne, ale także niektóre gatunki roślin. Pajęczaki zwykle trzymają się z daleka od pelargonii, a szczególnie od gatunku powszechnie znanego jako anginowiec, czy geranium. W cieplejszych miesiącach doniczkę można bez obaw trzymać na dworze, jednak gdy temperatura regularnie spada poniżej 10 stopni, rośliny muszą znowu trafić do zamkniętego pomieszczenia. Inne kwiaty, którym przypisuje się właściwości odstraszające kleszcze to m.in. wrotycz, złocień, aksamitka czy lawenda.

5. Kwas mrówkowy

Odstraszająco na kleszcze działa także kwas mrówkowy. Bez problemu można kupić go w wysokim stężeniu, albo w najbliższej aptece, gdzie z pewnością dostaniemy spirytus mrówczany w nieco niższym stężeniu. Oprysk przygotowuje się w proporcjach 1:1 (ze spirytusu) lub 1:6, czy nawet 1:10 w przypadku kwasu mrówkowego w wysokim stężeniu (zwykle 85 proc., choć można kupić zarówno 60, jak i ponad 90 proc.). Tak jak w przypadku innych proponowanych rozwiązań, także tutaj nie unikniemy powtarzania oprysku przynajmniej raz na 2 tygodnie.

6. Inne olejki eteryczne

W tym miejscu wymienimy inne olejki eteryczne, które przez wiele osób są polecane jako skuteczny środek odstraszający kleszcze, jednak ich właściwości nie doczekały się jeszcze przebadania pod tym kątem. Ich stosowanie będzie identyczne, jak w przypadku olejku z eukaliptusa cytrynowego. Część z nich jest jednak znacznie bardziej popularna, a przez to i tańsza, co z pewnością będzie istotne dla wszystkich, którzy chcą w ten sposób odstraszyć kleszcze z dużych połaci terenu.

Olejki eteryczne, których nie znoszą kleszcze to:

olejek tymiankowy

olejek goździkowy

olejek z mięty pieprzowej

olejek lawendowy

olejek z kurkumy

olejek z drzewa cedrowego

Jeżeli nie chcemy kupować samych olejków, możemy też rozejrzeć się za naturalnymi preparatami, które zwykle bazują właśnie na jednym lub kilku z wymienionych produktów.

Dlaczego kleszcze są takie groźne?

Samo ukąszenie kleszcza jest bezbolesne i gdyby wiązało się tylko z paskudnym widokiem niewielkiego pajęczaka wbitego w skórę, nie wywoływałoby zapewne tyle emocji, a przede wszystkim strachu – co najwyżej nieco dyskomfortu i obrzydzenia. Konsekwencje ukąszenia mogą być jednak znacznie poważniejsze, przede wszystkim ze względu na dwie choroby:

zakażenia bakteriami Borellia ( borelioza )

) zakażenie wirusem kleszczowego zapalenia mózgu (KZM)

Obie mogą okazać się tragiczne w skutkach z tymi najgorszymi włącznie. Sposobów na odstraszanie i unikanie kleszczy powinni jeszcze intensywniej poszukiwać właściciele psów. Te z oczywistych względów (hasanie w trawach i brak odzieży) są jeszcze bardziej narażone na złapanie kleszcza.

Niestety czworonożni pupile częściej chorują – m.in. na babeszjoze, która w krótkim czasie potrafi wykończyć nawet największe i jeszcze niedawno w pełni zdrowie psy.

