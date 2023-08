Kourtney Kardashian spodziewa się czwartego dziecka

Życie i styl Demi Rose w bajkowym miejscu. Nagranie zapiera dech Kourtney Kardashian i Travis Barker stanęli na ślubnym kobiercu w 2022 roku. Para zorganizowała aż trzy śluby. Pierwszy w Las Vegas, drugi w Santa Barbara, a trzeci w Portofino we Włoszech.

Małżonkowie dwa miesiące temu poinformowali, że ich rodzina się powiększy i niedługo przywitają na świecie syna.

Radosną nowinę przekazali za pośrednictwem mediów społecznościowych. Udostępnili nagranie, na którym widać, jak Kourtney Kardashian na jednym z koncertów męża trzyma transparent z napisem "Travis, jestem w ciąży".

Kourtney Kardashian ma już trójkę dzieci. Mason, Penelope i Reign są owocem związku ze Scottem Disickiem. Jej mąż jest natomiast ojcem Landona i Alabamy.

Instagram Post Rozwiń

Zobacz także: Kim Kardashian przyłapana! To jej nowa miłość?

Reklama

Kourtney Kardashian odsłoniła ciążowy brzuch

Kourtney Kardashian sławę zawdzięcza rodzinnemu reality show, w którym wraz z siostrami mówi o szczegółach dotyczących życia prywatnego. Rodzina Kardashian-Jenner dzieli się niemal wszystkim, a więc widzowie nie raz mogli liczyć na relacje z sali porodowej. Fani się więc zastanawiają, czy tym razem Kourtney również zdecyduje się pokazać poród w telewizji.

Instagram Post Rozwiń

Zobacz także: Tori Spelling w poważnych kłopotach. Gwiazda „Beverly Hills, 90210” nie ma za co żyć?

Celebrytka aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie regularnie dzieli się swoimi zdjęciami. Przede wszystkim chętnie pokazuje ciążowe krągłości.

Tym razem córka Kris Jenner zapozowała w kusym, niebieskim komplecie, który wyeksponował jej brzuch oraz nogi.

Wielu internautów nie kryło, że futerkowy strój nie przypadł im do gustu. "Co ona ma na sobie?!", "Próbuje kopiować Rihannę, a to śmieszne", "Pożyczyłaś strój od córki... wyglądasz niepoważnie...." - czytamy pod postem.

W komentarzach nie zabrakło również miłych słów. "Cudowna", "Jak pięknie", "Uroczo" - pisali fani.

***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Po pierwszy kieliszek sięgnęła w wieku 14 lat. Mika Urbaniak o alkoholizmie INTERIA.PL