W połowie czerwca świat obiegła informacja o tym, że Tori Spelling i Dean McDermott po 17 latach małżeństwa postanowili się rozwieść. Doniesienia te potwierdził sam aktor.

Marcelina Zawadzka szaleje ze szczęścia. "Będziesz najpiękniejszą panną młodą" "Zdecydowaliśmy się pójść osobnymi drogami i rozpocząć nowy rozdział. Będziemy nadal współpracować jako kochający rodzice i prowadzić nasze pociechy w tym trudnym czasie" - napisał na Instagramie, ale błyskawicznie usunął swój wpis.

Zagraniczne tabloidy spekulowały, że przyczyną rozpadu małżeństwa są prawdopodobnie zdrady kanadyjskiego aktora, o których media rozpisują się od lat. Co ciekawe, jego znajomi twierdzą, że to on był inicjatorem rozstania. Doszedł bowiem do wniosku, że związek ze Spelling jest nie do naprawienia.

Teraz pojawiły się doniesienia na temat trudnej sytuacji finansowej Spelling. Aktorka wyprowadziła się bowiem z domu i wraz z piątką dzieci przez kilka tygodni tułała się po tanich motelach, by ostatecznie przenieść się do kampera.

Internauci natychmiast potępili sławną matkę gwiazdy za to, że nie wsparła córki w kryzysie. Candy Spelling na brak pieniędzy nie może bowiem narzekać - jest wziętą pisarką i wdową po słynnym potentacie telewizyjnym Aaronie Spellingu. Dlatego internauci w licznych postach na Twitterze zarzucili jej "samolubność" i "brak empatii".

Co się dzieje z Tori Spelling?

"Page Six" informuje tymczasem, że matka aktorki nie zostawiła jej na pastwę losu. Przeciwnie - po długich poszukiwaniach znalazła córce dom, ale Tori odrzuciła tę ofertę, bo lokalizacja nie przypadła jej do gustu.

"Candy mocno zaangażowała się w znalezienie jej odpowiedniego lokum, ale nie zyskało ono aprobaty Tori. Powiedziała, że chce zamieszkać w innym miejscu" - zdradził informator pisma. I dodał, że to właśnie Candy opłacała czynsz za poprzedni dom aktorki.

Warto przypomnieć, że relacje łącząca obie panie są trudne. W 2009 roku Candy oskarżyła publicznie Tori o doprowadzenie do śmierci własnego ojca.

"Pewnego dnia moja córka zdecydowała, że nie będzie rozmawiać ani ze mną, ani z moim mężem. Właściwie to go zabiło. Nie chciał dłużej żyć" - wyznała w jednym z wywiadów.

Aaron Spelling zmarł w czerwcu 2006 roku w wyniku komplikacji po wylewie. Jego majątek wyceniano na 600 mln dolarów.