Tych zasad przestrzegają stulatkowie. Ich zdaniem, to najprostszy sposób na długie życie

Jak ponownie przeliczyć emeryturę lub rentę? ZUS tłumaczy, jaki dokument złożyć

Zdrowe i pożywne smarowidło do chleba. Jesienią włącz do diety

Ukryte funkcje sprzętów domowych często zaskakują i ułatwiają życie

Przeprowadź test cytryny i poznaj lepiej swoją osobowość. Jakim typem człowieka jesteś?

W czym tkwi sekret długowieczności?

Przeciętny mieszkaniec Japonii żyje średnio 84,2 lata. Mężczyźni dożywają tam mniej mniej więcej 81 lat, a kobiety - 88. Naukowcy ciągle analizują ich codzienne życie i próbują rozwikłać zagadkę długowieczności. Są zdania, że to nie genetyka Japończyków ma wpływ na doskonałe zdrowie, a inne czynniki. Więc co takiego robią i dlaczego powinniśmy brać z nich przykład?

Z pewnością kluczowa jest ich codzienna dieta, oparta przede wszystkim na rybach, owocach morza, warzywach, a uboga w tłuste mięsa i produkty mleczne. Z uwagi na to, że Japończycy mieszkają na wyspach, spożywają znacznie więcej ryb aniżeli pozostali mieszkańcy Azji - i to zdecydowanie wychodzi im na zdrowie. Ponadto niemal każdego dnia sięgają po zieloną herbatę, soję, a także sushi.

Reklama

Czytaj także: Już wiadomo co jeść, aby długo żyć

Zdaniem ekspertów sekret długowieczności Japończyków - a szczególnie mieszkańców Okinawy tkwi w skrupulatnym przestrzeganiu kilku ważnych zasad, które opisuje filozofia Ikigai. Obowiązujący tam dekalog sprawia, że ludność jest znacznie mniej podatna na choroby i cieszy się doskonałym samopoczuciem przez długie, długie lata. Mieszkańcy innych regionów świata mogą się na nich wzorować i czerpać wszystkie korzyści. Co więc należy robić, aby cieszyć się długim życiem?

Zdjęcie Japończycy, a szczególnie mieszkańcy wyspy Okinawa wyznają 10 zasad, które ich zdaniem dają długowieczność / 123RF/PICSEL

Co robić, aby długo żyć? Przestrzegaj 10 zasad Ikigai

Po pierwsze - nie spiesz się

Dla japońskich wyspiarzy brak pośpiechu w codziennym życiu jest kluczowy - sprawia, że mniej się stresują, mają czas na wytchnienie i koncentrację na sobie - z związku czym są po prostu szczęśliwsi i zdrowsi. Mieszkańcom innych części świata, którzy żyją w ciągłym pośpiechu z pewnością nie łatwo będzie to zrealizować - warto jednak próbować.

Po drugie - odżywiaj się dobrze

Japończycy jedzą wartościowe, najwyższej jakości i jak najmniej przetworzone rzeczy, delektując się każdym kęsem. Z pewnością pomagają im w tym rytuały - specjalna zastawa stołowa - pałeczki czy specjalne miseczki. Podstawą ich diety są produkty sezonowe i lokalne, zajadają się rybami, owocami morza i warzywami - często surowymi. Nie stronią także od aromatycznych, naturalnych przypraw. Praktycznie w ogóle nie używają cukru.

Zdjęcie Dieta Japończyków bazuje na owocach morza, rybach i warzywach. Stronią od nabiału, tłustego mięsa oraz cukru / 123RF/PICSEL

Po trzecie - jedz mniej

Nie od dziś wiadomo, że zbyt duże ilości jedzenia działają jedynie na szkodę. Japończycy wiedzą o tym doskonale, dlatego nigdy nie biorą dokładek. Zazwyczaj zjadają 80 proc. tego, co na talerzu i rezygnują z deseru.

Po czwarte - ruszaj się

Jednym z kluczowych zasad zdrowia i długiego życia jest regularna aktywność fizyczna. Ludzie żyjący w Japonii nie wykonują morderczych treningów, ale pamiętając o codziennej, umiarkowanej dawce ruchu. Stulatkowie z Okinawy każdego dnia wykonują radio taiso - proste i niezbyt męczące ćwiczenia aerobowe.

Zobacz też: Siedzący tryb życia Polaków zbiera żniwo. Jeden sygnał alarmowy może uratować twoje zdrowie

Po piąte - Nie przechodź zbyt wcześnie na emeryturę

Japończycy są zdania, że im dłużej pozostajesz aktywny zawodowo, tym lepiej. Gdy przestajesz pracować mogą pojawić się problemy zdrowotne. Mieszkańcy Okinawy na emeryturę zwykle przechodzą dopiero po ukończeniu 80 lat, a czasem nawet później.

Po szóste - znajdź czas dla przyjaciół

Dla Japończyków niezwykle ważne jest utrzymywanie dobrych relacji z bliskimi. Są oni jednak zdania, że warto otaczać się jedynie dobrymi, życzliwymi ludźmi i z nimi spędzać jak najwięcej czasu. Z kolei toksyczne relacje, które wysysają z nas energię najlepiej szybko zakończyć. Mieszkańcy Okinawy nie wyobrażają sobie życia bez spotkań z przyjaciółmi - to dla nich nieodzowny element codzienności.

Po siódme - często wychodź z domu

Gdy tylko możesz, spędzaj czas na świeżym powietrzu - kontakt z naturą działa kojąco na umysł i wpływa pozytywnie na samopoczucie. Regularne spacery poprawiają produktywność, pomysłowość, koncentrację - są po prostu potrzebne do zachowania zdrowia.

Zdjęcie Do zachowania zdrowia i dobrego samopoczucia fizycznego oraz psychicznego, niezwykle ważne jest obcowanie z naturą / 123RF/PICSEL

Po ósme - żyj tu i teraz

Mieszkańcy Japonii nie rozpamiętują tego co było - dla nich przeszłość to zamknięty rozdział, a skupiają się na życiu tu i teraz. Koncentrowanie się wyłącznie na teraźniejszości i dbanie o to, by była jak najlepsza ma niezwykle korzystny wpływ na psychikę. Ciesz się więc chwilą, kolekcjonuj wspomnienia, myśl pozytywnie i nie wybiegaj zbyt daleko w przyszłość.

Po dziewiąte - więcej się uśmiechaj

Śmiech to zdrowie - wiele się o tym mówi, że niewielu osób bierze to sobie do serca. Bycie życzliwym, pomocnym, uśmiechniętym i docenianie nawet najmniejszych rzeczy naprawdę się opłaca. Te z pozoru banalne nawyki nie tylko dają szczęścia ale i zdrowie.

Zdjęcie Pozytywnie nastawieni do życia, uśmiechnięci ludzie są nie tylko bardziej lubiani ale i szczęśliwsi / 123RF/PICSEL

Po dziesiąte - odnajdź swoje własne Ikigai

Japończycy są zdanie, że sekret długowieczności tkwi w odnalezieniu swojego osobistego Ikigai. Jak to rozumieć? Przede wszystkim należy odnaleźć w sobie motywację do działania i walki o to, aby żyć lepiej, mocniej, piękniej. Potrzebny jest cel, pasja, potrzeba samorozwoju i wiara w to, że kolejne dni mają nam wiele dobrego do zaoferowania. Potrzeba życia na 100 proc. musi trwać, póki twa życie.