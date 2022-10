Krzysztof Jackowski jest znanym polskim jasnowidzem. Mężczyzna często wypowiada się o aktualnie ważnych tematach. Prowadzi również swój kanał na YouTubie, gdzie dzieli się z internautami swoimi wizjami.

Krzysztof Jackowski o pandemii, wojnie i kryzysie

Tym razem jasnowidz zaczął nagranie od wyznania, że w ostatnim czasie złapał "doła". Mężczyzna wybrał się do Ustki, gdzie prowadzi rozważania na temat życia. Jackowski zwraca się do widzów z przesłaniem, aby bardziej niż na wroga uważali na tego, kto zachęca do konfliktu.

Jackowski wspomina początki pandemii koronawirusa, następnie mówi o trwającej wciąż wojnie w Ukrainie, a także o obecnym kryzysie związanym z inflacją czy energią elektryczną. Jeśli chodzi o przyszłość to jasnowidz mówi, że "nienormalność stanie się normalnością".

Wiele razy powtarzałem w ostatnich audycjach, że powinniśmy nie rozdzielać tych rzeczy, które się dzieją, na osobne zdarzenia, które nałożyły się na siebie i powodują trudny czas. To nie tak. Uważam, że to ma ze sobą związek

Jasnowidz z niepokojącą wizją przyszłości

Jasnowidz twierdzi, że obniżenie poziomu życia wielu Polaków nie przeszłoby bez protestów, gdyby nie działo się "pod płaszczykiem pewnych zdarzeń". Według Jackowskiego mogą w najbliższym czasie pojawić się kolejne wydarzenia wywołujące niepokój, jak np. konflikt na Bliskim Wschodzie.

Nie potrafię zrozumieć, jak to jest, że konflikt w jakimś jednym regionie świata wywołuje kryzys chociażby w całej Europie. To znaczy, że gospodarki są tak słabe, że wystarczy jedna lokalna wojna i całe zabezpieczenie innych państw pada i popadają w głęboki kryzys

Jackowski uważa, że będzie następować stopniowe ubożenie społeczeństwa, do którego zaczniemy się przyzwyczajać. Mówi o tym, że coś, co na początku wydaje się czymś dziwnym, później już przestaje takie być.

