Krzysztof Jackowski jest jednym z najpopularniejszych jasnowidzów w Polsce. Swoimi wizjami dzieli się za pośrednictwem kanału na YouTube. Najnowszą transmisję, która miała miejsce 18 stycznia, obejrzało już ponad 100 tys. osób. Popularność filmu stale rośnie. Krzysztof Jackowski, jasnowidz opowiada w nim o wydarzeniach, które mają nastąpić w trakcie kolejnych 12 miesięcy. Jackowski i jego przepowiednie dla Polski szokują. Co zdradził tym razem?



Przepowiednie Jackowskiego. Co zobaczył jasnowidz?

Krzysztof Jackowski podczas transmisji trwającej niespełna godzinę zaznaczył, że świat w roku 2022 zmieni się nie do poznania. Jego zdaniem będziemy świadkami dwóch narastających konfliktów, które wpłyną na stan świata i nastroje społeczne.

Jasnowidz ostrzega, że na granicy polsko-białoruskiej zacznie przybywać wojska (nie tylko polskiego), a w sklepach - głównie z powodu niedoboru niektórych surowców - zacznie brakować produktów. "To, co jest teraz, to jest jeszcze bardzo dobra sytuacja" - zaznaczył Jackowski i wytłumaczył, co w jego odczuciu nastąpi już niedługo.

Ta fala, która idzie teraz spowoduje kompletne rozbicie naszego porządku w sensie szkół, uczenia się, edukacji, ale też działań firm i zakładów pracy. Nie mówię, że przez zarazę, ale - jeszcze najprawdopodobniej w pierwszy półroczu - zaczniemy odczuwać braki surowcowe. Surowców będzie brakowało a firmy będą miały przestoje. To będzie nas mocno dezorientowało. (...) To będzie powodowało jeszcze większą inflację, jeszcze większy chaos cenowy, ale też konsumpcyjny tłumaczy Jackowski.

Krzysztof Jackowski: Przepowiednie dla Polski

To nie koniec przepowiedni dla Polski. W najnowszych wizjach Jackowski, przewiduje również, że w trakcie najbliższych miesięcy "PiS zrzuci z siebie władzę". Powodem ma być coraz to gorsza sytuacja Polski.

Krzysztof Jackowski stwierdził, że nasz kraj stopniowo będzie tracił suwerenność, a obecna partia rządząca nie będzie w stanie zapobiec tragicznym wydarzeniom. Polska, zgodnie z przepowiednią Jackowskiego stanie się "częściowo opustoszała z jakichś względów".

Jeżeli Polska będzie miała w czymś uczestniczyć militarnie, to wschodni wąski odcinek polskiej ziemi będzie odcięty od reszty kraju. (...) Ja bym powiedział, że sprawa ma drugie dno. Były rozmowy na wysokim szczeblu między Rosją a USA. Rosja stawiała jakieś warunki, USA raczej też, skoro to był dialog. Mi się wydaje, że to są pewne ustalenia i pewna umowa. Przy tym dealu nie ma naszego kraju.

