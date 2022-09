Chrzest święty, czyli jeden z trzech sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, nazywany fundamentem życia chrześcijańskiego to dość podniosłe i pełne powagi wydarzenie, szczególnie dla rodziców i bliskich małego dziecka, które dołącza tego dnia do wspólnoty.

Jak się jednak okazuje, ta wzniosła uroczystość może wyglądać zgoła inaczej - przekonała się o tym TikTokerka Danna, która podzieliła się z obserwatorami filmikiem z chrztu świętego własnego synka.

TikTokerka pokazała filmik z chrztu synka. Niesamowite, co zrobił maluch!

Danna zamieściła na TikToku filmik, będący zapisem chrztu świętego jej małego synka. Takich filmików nie brakuje w sieci, ale ten jest naprawdę wyjątkowy - maluch skradł show i sprawił, że wszyscy zapamiętają ten dzień już na zawsze, włącznie z księdzem!

- Kiedy twój syn zostaje pobłogosławiony... i myśli, że przybicie piątki księdzu będzie w porządku

- napisała Danna, znana na TikToku pod pseudonimem "Deemorales92" i podzieliła się filmikiem z uroczystości.

Widać na nim, jak ksiądz podchodzi do malucha, by go pobłogosławić i unosi nad nim dłoń. Wtedy zaciekawiony chłopczyk zaczyna przybijać duchownemu "piątki" i co ciekawe, jest zaskoczony, że ten nie odwzajemnia gestu. Rodzice chłopca nie mogli powstrzymać śmiechu, ale starali się stłumić jego chęć do zabawy z księdzem.

Jak wy zareagowalibyście w takiej sytuacji?

