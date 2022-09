Spis treści: 01 Rodzice chrzestni - wymagania

02 "Ksiądz wręczył mi zaświadczenie i po sprawie"

03 "Ksiądz zarzucił mi kłamstwo i to, że żyję z kimś na kocią łapę"

04 Zaświadczenie do bycia chrzestnym - do kogo się udać

05 Z tego powodu nie zostaniesz chrzestnym

Rodzic chrzestny - to brzmi dumnie! Warto jednak pamiętać o tym, że to nie tylko zaszczytna rola, ale i obowiązek. W tradycji chrześcijańskiej rodzice chrzestni pełnią ważną rolę w życiu dziecka, bo mają być odpowiedzialni za jego rozwój duchowy i pogłębianie wiary.

Oprócz tego powinni być dla niego oparciem i służyć radą w różnych momentach życia. Przyjmuje się nawet, że gdy rodziców dziecka zabraknie, jego wychowaniem powinni się zająć chrzestni. Oczywiście pod względem prawnym wygląda to zupełnie inaczej. Rodzice chrzestni powinni również uczestniczyć w wydarzeniach takich jak komunia święta, bierzmowanie, ślub czy urodziny.

Rodzice chrzestni - wymagania

Zdjęcie Rodzic chrzestny to nie tylko zaszczytna rola, ale i wiążąca się z nią odpowiedzialność / 123RF/PICSEL

Przyszli rodzice chrzestni muszą spełniać wymagania, które wynikają z przynależności do Kościoła katolickiego. Warto zaznaczyć, że każda z parafii ma swoje wymagania, które przedstawia rodzicom dziecka już w trakcie pierwszego spotkania w kancelarii. Oto podstawowe z nich:

rodzice chrzestni muszą być katolikami,

rodzice chrzestni muszą mieć ukończone 16 lat,

rodzice chrzestni przyjęli chrzest, Komunię Świętą i bierzmowanie,

rodzice chrzestni muszą żyć zgodnie z wyznawaną wiarą,

rodzice chrzestni muszą być wolni od kary kanoniczej.

"Ksiądz wręczył mi zaświadczenie i po sprawie"

Zdjęcie Będziesz chrzestnym? Ksiądz może ci zadać kilka niewygodnych pytań / 123RF/PICSEL

Rodzice chrzestni przed planowaną uroczystością muszą otrzymać zaświadczenie z parafii dotyczące tego, że są osobami wierzącymi i praktykującymi. Oprócz tego muszą również przystąpić do spowiedzi i otrzymać rozgrzeszenie, co musi zostać potwierdzone odpowiednim dokumentem. Ten również powinien zostać dostarczony do parafii, w której będzie chrzczone dziecko.

- Jakiś czas temu zostałam poproszona o bycie chrzestną. Akurat ja nie mam żadnej traumatycznej historii, ale niektórzy moi znajomi mieli z tym sporo problemów. Pamiętam, że przyszłam do księdza po potrzebne zaświadczenie, wręczył mi również kartkę do spowiedzi i powiedział, że bez tego się nie obejdzie. Ksiądz nie zadawał mi żadnych pytań. Kilka dni później przystąpiłam do spowiedzi, a po jej zakończeniu poprosiłam o podpis. Też bez żadnego problemu - zaznacza Kinga.

"Ksiądz zarzucił mi kłamstwo i to, że żyję z kimś na kocią łapę"

Zdjęcie Rodzice chrzestni muszą dostarczyć potrzebne zaświadczenie i potwierdzenie przystąpienia do spowiedzi / 123RF/PICSEL

Zdarza się jednak, że ksiądz podejdzie do sprawy w zupełnie inny sposób. Zwłaszcza, jeśli będzie miał wątpliwości co do przyszłej kandydatki czy kandydata na rodzica chrzestnego. Wówczas duchowny może zadać kilka pytań, które mogą m.in. dotyczyć życia w grzechu. Chodzi o konkubinat czy związek cywilny.

- Niestety, rozmowy z księdzem na temat zaświadczenia nie wspominam najmilej. Rozumiem, że obowiązują pewne zasady, ale w momencie, w którym ksiądz zaczął wypytywać o moje życie prywatne i że tak naprawdę nie ma pewności, czy nie żyję z kimś na "kocią łapę", nie wytrzymałam. Chociaż zaprzeczyłam, ksiądz nadal mi nie wierzył i drążył temat. Akurat w tamtym czasie nie byłam w żadnym związku, a na mszę chodziłam do różnych kościołów, co wiązało się z moim trybem życia i pracą. Zapytałam księdza, dlaczego zarzuca mi kłamstwo. Stwierdził, że wszyscy kłamią w tej kwestii. To odpowiedziałam, żeby przestał mierzyć wszystkich tą samą miarą. Robił problemy, ale ostatecznie otrzymałam zaświadczenie - wspomina Agnieszka.

- Ksiądz co prawda bez problemu wręczył mi zaświadczenie, ale otrzymałam szereg pytań. Duchowny sprawdził też w księgach, czy jestem ochrzczona. Musiałam odpowiadać na pytania, czy chodzę do kościoła i jestem praktykującą katoliczką oraz czy przystępuję do spowiedzi i komunii - opowiada Małgorzata.

Zaświadczenie do bycia chrzestnym - do kogo się udać

Zdjęcie Potrzebne zaświadczenie powinien wydać proboszcz danej parafii / 123RF/PICSEL

O zaświadczenie do bycia chrzestnym trzeba zwrócić się do proboszcza parafii, do której się należy. Tylko on może potwierdzić, czy osoba wybrana na chrzestną lub chrzestnego spełnia wszystkie warunki. Do księdza najlepiej wybrać się w godzinach funkcjonowania kancelarii parafialnej lub wcześniej telefonicznie umówić się na spotkanie.

Warto być przygotowanym, że podczas spotkania padną pytania o wiarę czy sposób życia - tutaj najczęściej pojawia się kwestia bycia w nieformalnym związku i przyjęcia wszystkich wymaganych sakramentów. Kapłan może odmówić wydania zaświadczenia, jeśli jakaś kościelna zasada nie jest przestrzegana lub została złamana.

- Mój mąż został poproszony o bycie chrzestnym. Udał się do księdza i poprosił o potrzebne zaświadczenie. Od razu zaznaczam, że pracuje często w zagranicznych delegacjach, więc o regularnym chodzeniu do kościoła - przynajmniej w jednej konkretnej parafii - raczej nie ma mowy. Proboszcz zarzucił mojemu mężowi, że nie widuje go w kościele. Przy okazji okazało się, że niektórzy księża zaczynają wymagać od osób pracujących za granicą zaświadczenia, że uczęszczają tam do kościoła - zwraca uwagę Monika.

Z tego powodu nie zostaniesz chrzestnym

Księża zazwyczaj proszą rodziców, by przemyśleli wybór chrzestnych. Istnieje dość długa lista powodów, dla których dane osoby nie mogą pełnić takiej roli. Znajdują się na niej następujące przykłady:

głoszenie herezji,

kara kanonicza,

życie w niesakramentalnym związku,

osoby po rozwodzie, nawet jeśli żyją w pojedynkę,

osoby niewierzące,

osoby niepraktykujące.

