Reklama

Gdy mężczyzna dowiedział się, że jedna z uczennic nagrała jego agresję, zadzwonił do niej i próbował ją zastraszyć. - Ona odebrała i się rozłączyła, później znowu zadzwonił i odebrałam tym razem ja. I do mnie też powiedział, że nie wolno nagrywać i jak się film gdzieś ukaże, to grozi wywalenie ze szkoły - opisała matka dziewczynki.

Zgodnie z tym, co mówiła mama 16-letniej uczennicy, pokrzywdzony chłopiec ma 15 lat i cierpi na ADHD.

Co stanie się z księdzem, który przyciskał ucznia do ławki?

Całym zajściem zajęła się już policja. Dyrektorka Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przekazała TVN24, że ksiądz został zawieszony w pełnieniu obowiązków nauczyciela-katechety. "Z uwagi na powyższe nie wykonuje obecnie żadnych czynności zawodowych" - podała w krótkim komunikacie.



Kuria Diecezji Płockie przeprosiła oficjalnie za zachowanie księdza. "Biskup płocki niezwłocznie spotka się z księdzem katechetą oraz dyrekcją tej placówki. Chodzi o to, aby sprawę dokładnie wyjaśnić i podjąć odpowiednie decyzje wobec duchownego. Wcześniej nie mieliśmy żadnych zgłoszeń o tym zajściu ani uwag [...] co do pracy księdza. Przepraszamy za to, co się stało. Taka sytuacja nigdy nie powinna się zdarzyć" - napisano w oświadczeniu.

Zobacz również: Ksiądz powiedział, jak ugościć go podczas kolędy! W Internecie burza