Narodziny, które dały niezwykły początek

Kiedy drzwi szpitala św. Marii w Londynie otworzyły się 23 lipca 2013 roku, a przez nie wyszli książę William i księżna Kate, trzymając na rękach swoje pierwsze dziecko, tłum oszalał.

Mia Farrow rozwścieczyła fanów Meghan i Harry'ego publikując mocno lekceważący tweet o tej parze Dzień wcześniej, 22 lipca 2013 roku mały książę George, a raczej George Alexander Louis of Wales przyszedł na świat o 16:24 czasu brytyjskiego i zmienił bieg historii rodziny królewskiej.

Był wyczekanym dzieckiem księżnej Kate i księcia Williama, którzy wiedzieli, jak ważne zadanie mają do zrealizowania, przedłużając narodzinami pierworodnego syna królewską linię rodu.

Zdjęcie 22 lipca 20213 roku książę George przyszedł na świat. Dzień później został pokazany światu / Max Mumby/Indigo / Contributor / Getty Images

Nic więc dziwnego, że media na całym świecie chciały wiedzieć wszystko o małym Jerzym, który szybko podbił serca Brytyjczyków.

22 lipca 2023 roku mija 10 lat od momentu, gdy poddani zobaczyli Jerzego z Walii pierwszy raz. Dziś książę George jest niemal kopią swojego ojca, ale wiele cech i pasji odziedziczył także po swojej matce.

Co dziś wiemy o księciu Jerzym, który w przyszłości zasiądzie na brytyjskim tronie? Niektóre fakty na jego temat potrafią zaskoczyć.

Obowiązki od małego. Świat zakochał się w Jerzym

Książę George bardzo wcześnie rozpoczął swoje królewskie obowiązki, towarzysząc rodzicom podczas ich królewskiej podróży po Nowej Zelandii i Australii w wieku zaledwie dziewięciu miesięcy.

To prawda, że podczas trasy pojawił się tylko dwa razy, ale to wystarczyło, by BBC nazwała go "gwiazdą programu".

Zdjęcie Zdjęcia z Sydney obiegły świat. Książę George zyskał wówczas międzynarodową sławę / Samir Hussein / Contributor / Getty Images

W Australii Kate, William i George odwiedzili ogród zoologiczny Taronga w Sydney i zdjęcia z tego wydarzenia obiegły świat.

Mały George był zachwycony zwierzęciem - Wielkouchem, torbaczem, który zamieszkuje pustynię. Przedstawiciel tego gatunku mieszkający z zoo w Sydney został nazwany na cześć małego księcia Georgiem i chyba nikt nie spodziewał się aż takiego entuzjazmu dziecka na widok zwierzęcia.

Jerzy wymachiwał nogami i rękami, trzymany przez matkę i nie mógł okiełznać swojej radości na widok wielkoucha.

To był moment, w którym światowa prasa pisała tylko o synu księcia Williama i księżnej Kate.

George jest miłośnikiem gotowania. Jego ulubionym daniem jest Spaghetti Carbonara

Wielokrotnie fani rodziny królewskiej mogli obserwować, jak młody książę wykorzystuje swoje umiejętności kulinarne.

W 2019 roku wystąpił w świątecznym programie z królową Elżbietą, królem Karolem i księciem Williamem, aby na oczach telewidzów przygotować tradycyjny pudding bożonarodzeniowy w Pałacu Buckingham, na cześć inicjatywy "Razem na Boże Narodzenie" Królewskiego Legionu Brytyjskiego.

Zdjęcie Książę George chętnie pomaga księżnej Kate w kuchni / Pool/Rogers/SIPA/SIPA/East News / East News

A w 2022 roku zaś Kate Middleton udostępniła nagranie, na którym książę George i jego rodzeństwo pieką ciasta, które były rozdawane podczas przyjęcia z okazji Platynowego Jubileuszu.

Książę George kocha nie tylko gotować, ale także kosztować dań. Według szefa kuchni Aldo Zilli, który współpracował z księciem Williamem za pośrednictwem organizacji charytatywnej Centrepoint , książę George naprawdę lubi włoską kuchnię.

Zdaniem kucharza ulubioną potrawą syna księcia Williama jest Spaghetti Carbonara.

Jazda konna i fotografia. Książę George podziela pasję prababci i mamy

Książę George i jego rodzeństwo zaczęli jeździć konno, gdy było to tylko możliwe. Nie od dziś wiadomo, że jazda konna była największą pasją królowej Elżbiety II.

Według "Timesa" dzieci Williama i Kate mają własne kucyki, a książę William nie może być bardziej zachwycony ich postępami w jeździe konnej. Zarówno George, jak i Charlotte doskonale czują się w siodle.

Okazuje się, że jazda konna to niejedyne hobby księcia. Jest nim również fotografia, która jest także miłością księżnej Kate. To ona zaraziła syna pasją do robienia zdjęć.

Instagram Post Rozwiń

W 2019 roku, uczestnicząc w warsztatach fotograficznych dla Królewskiego Towarzystwa Fotograficznego i Akcji dla Dzieci , księżna Kate wyjaśniła, w jaki sposób zarówno George, jak i Charlotte znajdują inspirację podczas robienia zdjęć.

Księżna Kate wówczas powiedziała: "Po prostu spójrz na wszystko wokół siebie. Może jest przed tobą lub daleko, ale wybierz obiekt i skup się na nim. Wyjdź też na zewnątrz z aparatem. George i Charlotte uwielbiają, kiedy to robimy".

Książę George świetnie jeździ na nartach

Zdjęcie Kate, William i ich dzieci kochają jeździć na nartach / WPA Pool / Pool / Getty Images

Podczas królewskiego tournée po Skandynawii w 2018 roku Kate i William odwiedzili skocznię narciarską Holmenkollen z grupą przedszkolaków. Według "Elle", Kate Middleton ujawniła wtedy, że książę George miał swoją pierwszą lekcję jazdy na nartach, gdy miał zaledwie 2 lata podczas prywatnych wakacji we francuskich Alpach.

Od tego czasu tylko doskonali swoją jazdę i zaskakuje umiejętnościami na narciarskich stokach.

Jest cudownym, troskliwym starszym bratem

Zdjęcie Książę George jest niezwykle troskliwy wobec dwójki swojego rodzeństwa / Karwai Tang / Contributor / Getty Images

Choć między rodzeństwem, co ujawnił niegdyś książę William, zdarzają się kłótnie, to książę George uchodzi za niezwykle troskliwego, starszego brata.

"Jest bardzo opiekuńczy w stosunku do młodszego rodzeństwa i robi wszystko, co w jego mocy, aby pomóc matce w obowiązkach domowych" - mówiła osoba z otoczenia rodziny królewskiej w rozmowie z "Us Weekly".

Nazywał królową Elżbietę II w uroczy sposób

Zdjęcie Książę Jerzy miał doskonały kontakt z królową Elżbietą II / Max Mumby/Indigo / Contributor / Getty Images

Królowa Elżbieta II oficjalnie nigdy nie pokazywała zbyt wiele uczuć względem członków rodziny królewskiej. Za zamkniętymi drzwiami pałacu, gdy znikały obiektywy kamer i aparatów fotograficznych, było nieco inaczej.

Dzieci, w tym książę George uwielbiali prababcię, a to właśnie książę Jerzy wymyślił dla niej wyjątkowo uroczą ksywkę.

Nazywał prababcię "Gan-Gan", a wyjawiła to księżna Kate w wywiadzie po narodzinach księżniczki Charlotte.

"George ma tylko dwa i pół roku i mówi do królowej ‘Gan-Gan’. Królowa zaś zawsze zostawia mały prezent w pokoju Charlotte i George’a, kiedy przyjeżdżamy do Pałacu" - mówiła Kate podczas nagrywania programu ITV "Our Queen at Ninety".

Nowe zdjęcie księcia George’a. Wizualna kopia księcia Williama

Jak co roku z okazji urodzin dzieci Williama i Kate, wykonywany jest ich portret. Tak było i tym razem - na oficjalnym profilu księżnej Kate i księcia Williama w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie George’a, którego autorką jest Millie Pilkington.

Instagram Post Rozwiń

Chłopiec pozuje do zdjęcia siedząc na schodach i szczerze się uśmiechając. Trudno oprzeć się wrażeniu, że im starszy jest książę, tym bardziej przypomina swojego ojca, księcia Williama.

Poddani już teraz zastanawiają się, jakim królem będzie William, a w przyszłości właśnie książę George. Jednak na takie gdybanie Brytyjczycy mają jeszcze sporo czasu, bo mały George skończył dopiero 10 lat.