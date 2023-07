Spis treści: 01 Księżna Kate i książę William to małżeństwo oszczędne w czułościach

02 Zaskakujące gesty księżnej Kate

03 Oszałamiająca Kate. William może być dumny z żony

Księżna Kate i książę William to małżeństwo oszczędne w czułościach

Księżna Kate i książę William to duet niemal nierozłączny. Choć publicznie bywają wobec siebie powściągliwi, w przeciwieństwie do Meghan Markle i Harry'ego, którzy od początku byli wylewni w uczuciach, to Kate i William tworzą solidne małżeństwo.

Łzy wzruszenia napływają do oczu. Księżna Kate wyszła do tłumu. Poruszający gest

Szokujące doniesienia z Londynu. Oto czego nie pokazały kamery

Księżna Kate wyszła do ludzi i... tłum oszalał. Tak wygląda na chwilę przed koronacją

Księżna Kate zaskoczyła. Fani oszaleli, gdy przyłożyła dziecięce ubranko do brzucha Podczas wspólnych, publicznych wystąpień można zaobserwować między nimi więź, porozumiewawcze spojrzenia i delikatne muśnięcia dłońmi. Tym razem jednak podczas Royal Charity Polo Puchar 2023 w Guards Polo Club, Flemish Farm, Kate i William zaskoczyli zebranych swoim zachowaniem.

William jest znany jako wytrawny gracz polo i to właśnie on wziął udział w meczu, zdobywając zwycięską bramkę. Nic więc dziwnego w tym, że księżna Kate była dumna z męża, na ręce którego mogła osobiście wręczyć nagrodę.

Zobacz też: "The Crown" nie powinien być kontynuowany? Helena Bonham Carter komentuje

Reklama

To właśnie ten moment między małżonkami został uwieczniony przez fotoreporterów.

Zaskakujące gesty księżnej Kate

Instagram Wideo Rozwiń

Moment wręczenia nagrody był wyjątkowy. Księżna Kate czekała na księcia Williama z uśmiechem, który po radości wśród zespołu, miał odebrać od żony nagrodę. Małżonkowie szczerze się do siebie uśmiechali i patrzyli w oczy.

Nie zabrakło pocałunków, a Kate uspokajająco pogładziła ramię i plecy Williama, zanim przyjął on swoje trofeum, a następnie małżonkowie pozowali do wspólnego zdjęcia podczas ceremonii wręczenia nagród.

Radość była wynikiem nie tylko wygranego meczu, ale także datków, jakie udało się zebrać na cele charytatywne. Podczas Royal Charity Polo Day 2023 zebrano w tym roku ponad 1,2 miliona dolarów na cele bliskie sercu Williama i Kate oraz łącznie ponad 15 milionów dolarów na cele charytatywne w ciągu ostatnich 12 lat.

Oszałamiająca Kate. William może być dumny z żony

Zdjęcie Kate wspierała i motywowała męża podczas meczu / Karwai Tang / Contributor / Getty Images

Zarówno Kate jak i William doskonale bawili się podczas sportowej imprezy charytatywnej. Kate bardzo wspierała i dopingowała męża na boisku, ale też nie stroniła od rozrywki.

W dodatku od księżnej Kate trudno było oderwać wzrok. Na tę wyjątkową okazję Kate wybrała biało-błękitną, zwiewną sukienkę z długimi, bufiastymi rękawami i dopasowaną talią.

Jako dodatki pojawiły się okulary przeciwsłoneczne, beżowe sandałki na słupki i błękitna torebka. Na wtarzy księżnej można było dostrzec delikatny makijaż, a jeżeli chodzi o fryzurę, to księżna postawiła na proste, rozpuszczone włosy.

Cała stylizacja księżnej Kate sprawiała wrażenie niewymuszonej elegancji z letnim sznytem. Wszystko to sprawiało, że trudno było oderwać wzrok od księżnej!