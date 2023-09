Spis treści: 01 Meghan Markle i książę Harry są już zdecydowani? To poważny krok

02 Przeprowadzka utnie plotki na temat kryzysu w związku Meghan Markle i Harry'ego?

Meghan Markle i książę Harry są już zdecydowani? To poważny krok

Jak donosi serwis "TMZ", Meghan Markle i książę Harry niedawno pojechali do Malibu, aby obejrzeć działkę za 8 mln dolarów. Na blisko 6-akrowej działce (ok. 24 tys. mkw.) dochodzącej niemal do Pacyfiku, a konkretnie do plaży Broad Beach, ma stanąć ultranowoczesny dom o powierzchni ponad 900 mkw. z ogromnym basenem (na razie są tylko fundamenty).

"Miałam wszystko i byłam nieszczęśliwa". "Żona Warszawy" w szczerym wyznaniu Plany tego budynku zostały już zatwierdzone, a koszt jego budowy to dodatkowo ok. 10 mln dol.

Jaki miałby być powód przenosin? Powołując się na anonimowe źródła - serwis oznajmia, że małżeństwo chciałoby znaleźć się bliżej Hollywood, z którym łączy je wiele interesów, a jednocześnie... wystarczająco daleko od tego centrum zarówno amerykańskiej kinematografii, jak i blichtru, by czuli się w miarę bezpiecznie (z posiadłości w Malibu do centrum Los Angeles jedzie się niecałą godzinę).

Zdjęcie To w tym miejscu mają już niedługo zamieszkać Meghan Markle i książę Harry / Backgrid/East News / East News

Poza tym obecni sąsiedzi Sussexów jakoby cierpią z powodu hord paparazzi i ciągle przelatujących helikopterów. Według TMZ, "większość mieszkańców" Montecito twierdzi, że to "doprowadza ludzi do szaleństwa".

Przeprowadzka utnie plotki na temat kryzysu w związku Meghan Markle i Harry'ego?

Od tygodni w mediach krążą plotki na temat kryzysu i rzekomego rozstania Meghan Markle i księcia Harry'ego. Pojawiały się już informacje, że książę miał wyprowadzić się od żony i dzieci, a sama Meghan ma żądać od męża kolosalnej kwoty za rozwód.

Tymczasem oni sami byli widziani na koncercie Beyoncé, gdzie siedząc na widowni nie szczędzili sobie czułości, a teraz pojawiły się doniesienia o tym, że rodzina szuka dla siebie nowego domu.

Czy to wystarczy, by uciąć spekulacje, zwłaszcza brytyjskiej prasy, na temat kryzysu w związku Meghan i Harry'ego?