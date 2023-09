Jak Kate i William wychowują dzieci?

Życie i styl Książę Harry opowiedział o traumie. Miał jej doświadczyć po powrocie do Londynu Księżna Kate i książę William są rodzicami trójki dzieci - Georga, Charlotte i Louisa. Ich pierworodny syn jest zaraz po ojcu na drugim miejscu w linii sukcesji do tronu. Niedawno królewski ekspert Duncan Larcombe w rozmowie z magazynem OK wyznał, że książęca para, wychowując dzieci, stara się korzystać z metod stosowanych w rodzinnym domu księżnej Walii. Dodał, że rodzicom zależy, by George, Charlotte i Louis jak najdłużej cieszyli się dzieciństwem i pokazywali się publicznie tylko podczas najważniejszych wydarzeń.

Zdjęcie Książę Wiliam i księżna Kate / 123RF/PICSEL

Dzieci książęcej pary muszą przestrzegać reguł, które panują w rodzinie królewskiej i dostosowywać się do wszelkich wytycznych. Przykładowo w ostatnim czasie media obiegły informacje przekazane przez byłego królewskiego szefa kuchni. Darren McGrady wyznał, że dopóki George, Charlotte i Louis nie opanują "sztuki uprzejmej konwersacji" podczas oficjalnych kolacji oraz świąt nie mogą jeść przy jednym stole z rodzicami.

Zobacz także: Księżna Charlene niejednokrotnie uciekała od męża. W końcu jej się udało?

Reklama

Jakie obowiązki ma George, Charlotte i Louis? Jedno muszą zrobić tuż przed snem

Kate i William również wprowadzili pewne zasady w swoim domu. O jednej z nich ich dzieci muszą pamiętać tuż przed snem, by rano wszystko było przygotowane przed pójściem do szkoły. Jak donosi "The Sun", dzieci Kate i Williama nie zawsze są wyręczani przez osoby dorosłe. Są zobowiązani do pakowania swoich tornistrów i przygotowywania mundurków przed pójściem spać. Podobno już od najmłodszych lat dobrze wiedzą, czym jest dyscyplina.

Zobacz także: Ten moment przeszedł do historii. Nagranie z pogrzebu księżnej Diany powraca

Obecnie George, Charlotte i Louis uczęszczają do szkoły Lambrook w hrabstwie Berkshire. Jak donosi, brytyjska prasa, mimo że Kate mogłaby poprosić o pomoc w przygotowaniach do nowego roku szkolnego opiekunkę, sama wybrała się z dziećmi na zakupy i dała im wolną rękę w kwestii wyboru wszelkich niezbędnych akcesoriów do szkoły.

***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Żony Warszawy. Historie Prawdziwsze": Magda Pyć-Leszczuk INTERIA.PL