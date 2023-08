Księżna Kate spotkała się z odmową

Życie i styl Księżna Kate i książę William zniknęli z mediów. Co się stało? Księżna Kate cieszy się popularnością nie tylko wśród Brytyjczyków, ale także mieszkańców innych zakątków świata. Nie da się ukryć, że to właśnie ona wiedzie prym pod względem sławy spośród wszystkich członków rodziny królewskiej. Nie tak dawno mówiono, że nawet król Karol jest niezadowolony z tego faktu. Wołałby, żeby to on wraz z małżonką był w centrum zainteresowania.

Spotkanie z Kate to dla wielu poddanych spełnienie marzeń. Nic więc dziwnego, że informacja o odmowie Dolly Parton wizyty u księżnej Walii zaskoczyła opinię publiczną i to nie tylko w Wielkiej Brytanii.

Zdjęcie Kate Middleton / Jacob King/Press Association/East News / East News

Zobacz także: Letizia musiała przekonać do siebie Hiszpanów. Znali ją na długo przed związkiem z Filipem

Dlaczego Dolly Parton nie chciała spotkać się z Kate?

Królowa country niedawno wybrała się do Anglii, gdzie promowała swój najnowszy album "Rockstar", którego premiera została zaplanowana na listopad 2023 roku. Jak się okazuje, to właśnie wtedy Dolly Parton miała się spotkać z księżną Walii.

Reklama

Matka chrzestna Miley Cyrus nie znalazła jednak chwili na rozmowę przy herbacie z Kate i odmówiła spotkania z przyszłą królową. O szczegółach tej decyzji opowiedziała w rozmowie z BBC Radio 2. "Tym razem zostałam zaproszona na herbatę z Kate. Czułam się bardzo źle i nie mogłam pójść. Mieli wszystko przygotowane. Ale pomyślałam, że to bardzo słodkie i miłe z jej strony, że zaprosiła mnie na herbatę. Pewnego dnia będę miała okazję to zrobić - byłoby wspaniale" - wyjaśniła Dolly Parton.

Zobacz także: Księżna Charlene nie mieszka już z mężem od dłuższego czasu? W mediach wrze

Artystka w pewnej chwili postanowiła również zażartować z tej sytuacji. "Nie zamierzała promować mojego rockowego albumu, więc musiałam odmówić" - dodała.

***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tak działa mechanizm "zajadania" stresu. Nowe ustalenia australijskich naukowców Newseria Lifestyle