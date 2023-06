William zaniepokojony. Brytyjska prasa wycina go ze zdjęć z Kate

Popularność Kate i Williama

Gwiazdy Król Karol III nie kryje oburzenia. Padły oskarżenia w stronę Kate i Williama W ostatnim czasie pisaliśmy o Karolu III, który nie kryje oburzenia, widząc jak rośnie w siłę popularność Kate i Williama.

Nawet Harry w swojej książce podał, że jego ojciec od dawna jest zazdrosny zwłaszcza o medialną popularność Kate. Miał nawet oskarżyć syna i jego żonę o odciąganie uwagi od niego oraz Kamili.

Media niemal na całym świecie rozpisują się o każdym publicznym wystąpieniu Kate. Jej gesty oraz zachowanie są dokładnie analizowane, a wielu nie kryje, że żona Williama świetnie sprawdzi się w roli królowej, do której jest przygotowywana od lat.

Zobacz także: Książę Harry nie krył frustracji podczas procesu. Brytyjska prasa przeanalizowała jego zachowanie

Reklama

Brytyjska prasa wycina ze zdjęć księcia Williama

Księżna Kate dość często pojawia się na pierwszych stronach brytyjskich gazet i portali internetowych. Jak zauważa Daily Mail, na zdjęciach widnieje jednak sama. Ujęcia są dobierane w ten sposób, by była widoczna bez męża lub po prostu jest on z nich wycinany. Warto podkreślić, że lata temu Diana również brylowała w mediach znacznie częściej niż jej mąż Karol, co zdecydowanie mu się nie podobało. Nastawienie Williama jest jednak znacznie inne niż jego ojca.

Zdjęcie W ostatnim czasie pisaliśmy o Karolu III, który nie kryje oburzenia, widząc, jak rośnie w siłę popularność Kate i Williama / Jacob King/Press Association/East News / East News

Eksperci od lat zajmujący się rodziną królewską twierdzą, że następca tronu jest świadomy, co robi brytyjska prasa. "William jest zachwycony faktem, że ludzie kochają Catherine. Jedynym co go niepokoi jest fakt, że jest wykadrowany ze zdjęć" - powiedziała Roya Nikkhah w rozmowie z True Royalty TV.

Zobacz także: Zaskakujące doniesienia z Wielkiej Brytanii. To cios dla księżnej Kate. „Ma złamane serce”

Z kolei dziennikarka The Mail on Sunday Kate Mansey twierdzi, że nie mam mowy w tym przypadku o zazdrości. Jest zdania, że Kate i William wspólnie pracowali, by stworzyć wizerunek "zjednoczonego frontu", dlatego też William chciałby, żeby byli przedstawiani razem. "Jestem pewna, że są realistami i wiedzą, że ludzie chcą patrzeć na efektowne sukienki, a nie na mężczyznę w garniturze. Być może William powinien kupić sobie świetną sukienkę od Jenny Packham" - dodała.

***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wojtek Mazolewski: "Muzyka to mój sposób komunikowania się ze światem". Zdanowicz pomiędzy wersami INTERIA.PL