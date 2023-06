Księżna Kate i jej miłość do sportu

Patrząc na księżną Kate trudno nie dostrzec jej smukłego, wysportowanego ciała, które tak dobrze podkreślają kreacje, które zakłada na wielkie wyjścia.

Żona księcia Williama od lat dba o sylwetkę, a jej tajemnicą jest zdrowa żywność i spora aktywność fizyczna.

Na studiach księżna Kate trenowała w sekcji wioślarskiej i szczyciła się w tym sporcie sukcesami.

Sportowa żyła została Kate do dziś i często jeździ na rowerze i trenuje crossfit. To właśnie tym sportom do dziś zawdzięcza szczupłą sylwetkę.

Także z miłości do sportu księżna Kate często pojawia się na wydarzeniach związanych właśnie z aktywnością fizyczną i chętnie wspiera rozwój młodych sportowców.

Ostatnio księżna Kate wzięła udział w meczu rugby podczas wizyty w Maidenhead Klubie Rugby. Księżna Walii odwiedziła klub rugby, aby omówić kampanię "Kształtując nas" i rolę, jaką społeczność odgrywa we wspieraniu dzieci i rodziców.

Z tej okazji zaprezentowała się w sportowym wydaniu - niebieskiej koszulce i granatowych, dresowych spodniach.

Zdjęcie Księżna Kate chętnie zagrała w rugby / Karwai Tang / Getty Images

Ta tak prosta stylizacja zwróciła uwagę fanów księżnej, którzy są zdania, że żona księcia Williama wygląda doskonale nawet w dresach.

To nie pierwszy raz, gdy księżna pokazała się od zupełnie innej, sportowej strony publicznie.

Kate znana ze swojego uwielbienia dla świata mody, wygląda dobrze nawet w sportowych ciuchach. Nie jest istotne jaką sportową społeczność odwiedza - zawsze strojem pasuje do nich doskonale, ale wygląda równie szykownie, co podczas eleganckiej gali.

Podczas udziału w ćwiczeniach zespołu Central Beacons Mountain Rescue Team 27 kwietnia 2023 r. w Merthyr Tydfil , w Walii, księżna Kate zaskoczyła nie tylko strojem, ale i zwinnością podczas zjazdów na linie ze skalnej ściany.

Zdjęcie Księżna Kate od młodych lat trenuje sport i widać na każdym kroku jej miłość do sportowego świata / Karwai Tang / Getty Images

Podobnie było podczas wizyty w The 1851 Trust i Great Britain SailGP Team 31 lipca 2022 r. w Plymouth w Anglii, gdzie księżna Kate bez zastanowienia ruszyła na pokład katamaranu, by zmierzyć się z falami i poczuć emocje wodnych wyścigów.

Poddani są zachwyceni nie tylko tym, jak w takich sportowych chwilach wygląda Kate, ale także tym, że nie boi się wyzwań.