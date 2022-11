Emerytura minimalna podlega corocznej waloryzacji

Otrzymywanie minimalnego świadczenia emerytalnego jest możliwe, jeśli spełnimy 2 warunki

Emerytura minimalna - co to takiego?

Emerytura minimalna to świadczenie, które wypłacane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Otrzymują je tylko uprawnione do tego osoby.

Jest ona najniższym gwarantowanym świadczeniem emerytalnym. Prawo do niej, w przeciwieństwie np. do emerytury obywatelskiej, nabywa się dopiero po określonym stażu pracy. Wysokość tego świadczenia jest waloryzowana co roku 1 marca.

Emerytura minimalna -kto ją otrzyma?

Warunki przyznawania emerytury minimalnej zostały określone przez przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Mogą ją otrzymać osoby, które spełnią dwa podstawowe warunki. Po pierwsze, przysługuje ono tym, którzy osiągnęli wiek emerytalny, który w przypadku kobiet wynosi 60 lat, a w przypadku mężczyzn - 65 lat.

Drugim warunkiem jest wystarczająco długi staż pracy, który jest zróżnicowany ze względu na płeć, ponieważ kobieta, jeśli chce otrzymać prawo do minimalnego świadczenia, musi wykazać, że pracowała 20 lat składkowych, natomiast mężczyźni muszą mieć 25 lat stażu.

Istotne jest także to, że do stażu pracy wliczają się również okresy składkowe oraz nieskładkowe z tym że te ostatnie nie powinny wynosić więcej niż 1/3 okresów składkowych.

Ile wynosi najniższa emerytura netto w 2022?

Kwota minimalnej emerytury podlega co roku waloryzacji. Aktualnie od marca 2022 roku najniższa emerytura w Polsce wynosi 1338,44 zł brutto, czyli 1217,98 zł netto.

Kwoty minimalne pozostałych świadczeń, przedstawiają się następująco:

emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna - 1338,44 zł

renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 1003,83 zł

renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa - 1606,13 zł

renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową - 1204,60 zł

Kiedy nie przysługuje emerytura minimalna?

Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy pomimo faktu uzyskiwania niskiej kwoty świadczenia, ZUS i tak nie podniesie jej do kwoty emerytury minimalnej.

Najczęściej dzieje się to wtedy, gdy emeryt ma zbyt krótki staż pracy. Oprócz tego emerytura minimalna nie przysługuje osobom, które:

pracowały "na czarno" i nie posiadały umowy o pracę

pracowały w oparciu o umowę o dzieło, od której nie odprowadza się składek ZUS

długo i często chorowały, ponieważ od zasiłków chorobowych nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia emerytalne

korzystały często z urlopów bezpłatnych, łącznie z urlopami wychowawczymi i innymi, które umożliwiały im sprawowanie opieki nad dziećmi itp.

Emerytura dla osób, które nie pracowały

Jednak pojawiają się też inne przypadki, takie jak te, gdy osoby, które mimo tego, że osiągnęły już wiek emerytalny, jeszcze nigdy nie pracowały. W takiej sytuacji, jeśli doszło do rejestracji ich jako osoby bezrobotne w urzędzie pracy, to czas, gdy widniały pod tym statusem, będzie się wliczał w staż pracy.

W chwili osiągnięcia wieku emerytalnego taka osoba zostaje wykreślona z listy bezrobotnych i będzie otrzymywała bardzo niską emeryturę, która może jej nie starczyć na codzienne potrzeby i wydatki. Tego typu świadczenia bywają bardzo niskie - w skrajnych przypadkach wynoszące jedynie kilkadziesiąt groszy. Wtedy takie osoby mogą zdecydować się na podjęcie dorywczej pracy, która zapewni im dodatkowy zarobek i da możliwość opłacania składek ZUS.

Dodatkowe pieniądze dla emerytów od ZUS. Nawet 500 zł dla seniorów

Lata pracy a wysokość emerytury

W Polsce system emerytalny opiera się na prostej zasadzie, która mówi, że im dłużej pracujemy, tym wyższa będzie nasza emerytura. Dłuższa praca pozwala nam gromadzić większe kwoty, ponieważ na konto emerytalne wpływa więcej środków ze składek i równocześnie mamy krótszą prognozowaną średnią naszego życia, w momencie decyzji o przejściu na emeryturę.

Jest to istotne, ponieważ wysokość świadczenia wyliczana jest poprzez dzielenie zebranych składek przez statystyczną średnią dalszą długość życia. Co więcej, każdy dodatkowy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego podnosi średnią wysokość emerytury o 8-10 proc.

Emerytura minimalna w 2023 r.

Od marca 2023 r. emerytury i renty wzrosną o co najmniej 250 zł, a minimalne świadczenia wyniosą zaś 1588,44 zł, czyli 1445,49 zł netto. Nowelizację ustawy w sprawie waloryzacji rent i emerytur Senat przyjął bez poprawek.

Ustawa wprowadza waloryzację kwotowo-procentową. To oznacza, że niższe świadczenia wzrosną o 250 zł, natomiast w przypadku wyższych kwot będzie to wzrost o 13,8 proc..

Waloryzacja kwotowa, czyli wzrost świadczenia o 250 zł ma dotyczyć wszystkich seniorów, którzy otrzymują do 1812 zł brutto emerytury. Natomiast wypłaty emerytur powyżej tej kwoty, a także niższe niż 1338,44 zł będą waloryzowane procentowo.

