Wypadki na drogach a rowerzyści

W 2022 roku rowerzyści uczestniczyli w 3 685 wypadkach drogowych, w których zginęło 170 rowerzystów, a rany odniosło 3 356 osób (3 344 kierujących rowerami i 12 pasażerów) - czytamy w raporcie Policji z 2022 roku. Do wypadków z udziałem rowerzystów w 2022 roku najczęściej dochodziło w czerwcu, a najwięcej rowerzystów zginęło w październiku. Najczęstszymi przyczynami wypadków powodowanych przez rowerzystów było: - nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu - 394 wypadki, - niedostosowanie prędkości do warunków ruchu - 204 wypadki, - nieprawidłowe wykonywanie manewru skrętu - 137 wypadków, - nieprawidłowe zachowanie wobec pieszego - 98 wypadków, - nieprawidłowe wymijanie - 94 wypadki.

Reklama

Zobacz również: Quiz na temat przepisów ruchu drogowego. Test na prawo jazdy!

Pierwszeństwo na przejeździe rowerowym. Czy należy do rowerzysty?

Czy rowerzysta wjeżdżający na przejazd dla rowerów ma zawsze pierwszeństwo? Nie. Dużo zależy jednak od krzyżowania się kierunków jazdy. Okazuje się, że skręcając w drogę poprzeczną - jadąc samochodem, zawsze należy ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu prosto. Co jednak, jeżeli to my jedziemy prosto, a rowerzysta skręca w drogę poprzeczną?

To, komu należy ustąpić pierwszeństwa określa art. 27 Prawa o ruchu drogowym. Mówi on:

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego oraz osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, znajdującym się na przejeździe.

Oznacza to, że jeżeli rowerzysta znajduje się na przejeździe, kierowca ma obowiązek ustąpić mu pierwszeństwa. Nie oznacza to więc, że kierowca ma ustąpić pierwszeństwa rowerzyście, który dopiero zbliża się do przejazdu. Ten sam artykuł mówi:

Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego oraz osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, jadącym na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić.

Oznacza to, że jeżeli poruszamy się samochodem, który skręca w drogę poprzeczną, musimy ustąpić pierwszeństwa rowerzyście przejeżdżającemu przez pas ruchu, jezdni, czy innej części drogi poprzecznej. Co jednak, jeżeli to rowerzysta skręca z drogi poprzecznej w przejazd rowerowy, który przecina drogę samochodom jadącym na wprost? Przytoczony powyżej fragment działa w dwie strony, dlatego jeżeli rowerzysta jadący drogą dla rowerów zamierza skorzystać z przejazdu dla rowerów umożliwiającego przejazd przez drogę poprzeczną, rowerzysta wjeżdżając na przejazd dla rowerów umożliwiający przejazd przez drogę poprzeczną nie ma pierwszeństwa przed pojazdami jadącymi na wprost.

Zobacz również: Wymiana prawa jazdy 2023 - kto musi wyrobić nowy dokument?

Kto ma pierwszeństwo? Większość rowerzystów popełnia błąd!

Kto w przypadku zaprezentowanym na obrazku ma pierwszeństwo przejazdu? Wiele osób mogłoby pomyśleć, że rowerzysta, ponieważ korzysta z przejazdu rowerowego. To nie jest jednak prawda - w zaprezentowanym przypadku, to kierowca ma pierwszeństwo. Należy pamiętać jednak, że przejeżdżając przez przejazd rowerowy, zarówno będąc kierowcą jak i rowerzystą, należy zachować szczególną ostrożność.

Zobacz również: Ile osób można przewozić w pojeździe? Sprawdź dowód rejestracyjny