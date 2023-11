Zagadka, w której liczą się szczegóły

Spostrzegawczość przede wszystkim powiązana jest ze zmysłami, czyli wzrokiem, słuchem, dotykiem, smakiem, a nawet węchem. To dzięki nim jesteśmy w stanie poznawać otoczenie. Kluczową rolę odgrywa również mózg, gdyż to on przetwarza wszystkie odbierane informacje i nadaje im sens.

Istotna jest także uważność, która pozwala być tu i teraz i dostrzegać sprawy, które nam czasem umykają. Dzisiaj przedstawimy ci jedną z naszych zagadek na spostrzegawczość. Spójrz na obrazek i spróbuj policzyć wszystkie koty. Na wykonanie łamigłówki masz 10 sekund. Gotowy? Start!

Zdjęcie Zadanie / opracowanie własne / INTERIA.PL

Poprawne rozwiązanie

Nie udało ci się znaleźć wszystkich kotów? Nic się nie stało. Nad spostrzegawczością można pracować w prosty sposób, czyli wykonując różnego rodzaju łamigłówki. Ważna jest także obserwacja. Przechodząc tą samą ulicą, co zawsze spróbuj dostrzec rzeczy, których dotąd nie widziałeś. Poprawna odpowiedź to: na obrazku znajduje się 6 kotów. Poniżej zobaczysz, gdzie dokładnie ukryły się zwierzaki.

Zdjęcie Prawidłowa odpowiedź / INTERIA.PL

