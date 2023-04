Kupili Kuboty za milion złotych. Kultowe klapki będą hitem sezonu

Czy wiedzieliście, że historia kultowych już klapków Kubota sięga lat 90. ubiegłego wieku? Okazuje się, że teraz będzie można kupić je w Biedronce. Dyskont wydał ponad milion złotych, by w jego ofercie pojawiły się buty uwielbianej przez Polaków marki.

Kuboty będą dostępne w Biedronce. Zamówienie za ponad milion złotych

Przygotowania do lata w Biedronce trwają w najlepsze. Jak donosi portal wiadomoscihandlowe.pl, dyskont podpisał umowę na dostawę klapek marki Kubota. Kultowe klapki z lat 90. regularnie pojawiają się w ofercie Biedronki, a nie inaczej ma być w najbliższych miesiącach. Z informacji podanych przez portal można się dowiedzieć, że "łączna wartość otrzymanych i potwierdzonych, nowych zamówień od spółki Jeronimo Martins Polska, osiągnęła poziom około 1,1 mln złotych. Spółka informuje, że realizacja zamówień, jak i przypadające z ich tytułu płatności, będą miały miejsce w III kwartale 2023 roku".

Historia popularnych klapek na rzepy

Piankowe kapki na rzep zadebiutowały na polskim rynku w 1994 roku, przybywając do nas z Chin. Królowały wówczas na straganach i bazarach, a Polacy kochali je za to, że były tanie i wygodne. Firma została założona przez dwudziestokilkuletnich wówczas Dorotę i Wiesława Michalskich. Zmiany gospodarcze, które miały miejsce po roku 2000, doprowadziły jednak do tego, że działalność upadła. Po kilkunastu latach, w 2018 roku przyszedł jednak czas na renesans Kubotów. Założyciele wraz z trójką znajomych reaktywowali firmę. Media społecznościowe oszalały, tak samo jak miliony Polaków na punkcie kultowego modelu klapek.

Największym odbiorcą hurtowym produktów marki Kubota jest Biedronka, która organizuje promocje klapek dwa-trzy razy do roku. Klapki o różnych fasonach można nabyć również m. in. za pośrednictwem strony internetowej, a także w dwóch punktach stacjonarnych w Warszawie - na wyspie w Blue City oraz we współdzielonym z chrum.com sklepie w Galerii Młociny.

