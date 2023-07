Kylie Jenner eksponuje brzuch w półprzezroczystym komplecie. Co za figura

Kylie Jenner po raz kolejny zachwyciła fanów na Instagramie. Tym razem zapozowała w półprzezroczystym białym komplecie, którym podkreśliła swoją figurę klepsydry. Internauci nie mogli oderwać od niej wzroku.

Zdjęcie