Ładowanie urządzeń w nocy, a ryzyko pożarów

Pozostawienie na noc urządzenia podłączonego do prądu to prosta droga do pożaru. To samo dotyczy urządzeń elektrycznych, które w czasie naszej nieobecności w domu zostawiamy podłączone do prądu.

Średnio co siódmy pożar, który powstaje w naszych domach i mieszkaniach, jest skutkiem zwarcia instalacji elektrycznej. Stanowi to drugą, po wadach i nieprawidłowej eksploatacji urządzeń i instalacji grzewczych, przyczynę pożarów w obiektach mieszkalnych wypowiedział się rzecznik prasowy wielkopolskiej straży pożarnej Sławomir Brandt w rozmowie z Polsat News.

Niestety co jakiś czas w mediach możemy usłyszeć o pożarach lub szkodach wywołanych zwarciem podczas ładowania smartfonów, czy tabletów. Zdarzają się też przypadki wybuchu ładowarek. Kilka lat temu w mediach zrobiło się głośno o sytuacji, w której 11-letni chłopiec zostawił na łóżku ładujący się tablet. Urządzenie w nocy wypaliło dziurę w pościeli oraz materacu, tuż przy głowie śpiącego dziecka.

Na co szczególnie uważać?

Najbezpieczniejszym sposobem ładowania urządzeń elektrycznych jest podłączanie ich do prądu w trakcie dnia, w momencie, gdy jesteśmy w domu i szybko możemy zareagować na wypadek zwarcia. Aby zabezpieczyć się przed taką sytuacją, warto pamiętać o kilku innych kwestiach.

Używanie nieoryginalnej ładowarki nieznanego producenta przyczynia się do zwiększenia ryzyka wystąpienia zwarcia. Ładowarki, które kupujemy z uwagi na niską cenę, są szczególnie podatne na awarie. Innym błędem, który nagminnie popełniamy, jest wykorzystywanie ładowarek o innym napięciu znamionowym niż nasze urządzenie. Może prowadzić to do nagrzewania się urządzeń, przepalenia izolacji, a także pożaru.

Aby zadbać o nasze bezpieczeństwo w domu, warto skorzystać z przedłużaczy elektrycznych lub rozdzielaczy wyposażonych w wyłącznik. Dzięki niemu na wypadek jakiejkolwiek awarii ładowanego urządzenia mamy możliwość szybkiego odłączenia dopływu prądu.





