Leśnicy ostrzegają przed "inwazją żółtego kurzu"

Na twitterowym profilu Lasów Państwowych pojawił się właśnie wpis dotyczący naturalnego zjawiska, z którym mamy do czynienia co roku. Leśnicy ostrzegają przed prawdziwą inwazją żółtego "kurzu". Jak się okazuje, już niedługo na różnych powierzchniach będzie można zauważyć charakterystyczny pyłek, a wszystko to za sprawą kwitnienia sosny. Szczególnie jest on zauważalny na samochodach. Zdarza się, że pokrywa je w całości, a zabrudzenia widać z daleka. Taki pyłek osadza się również na oknach, a po deszczu zbiera się w sporych ilościach w kałużach.

"Mamy dobrą i taką sobie wiadomość. Dobra - wkrótce sosna rozpocznie intensywne kwitnienie. Taka sobie - przygotujcie się na inwazję żółtego "kurzu". To nie będzie piasek z Sahary ani pył z drogi, tylko pyłek z kwitnących męskich kwiatostanów" - przekazali leśnicy na Twitterze.