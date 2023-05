Oleica krówka. Owad, którego 0.3 grama jadu potrafi zabić człowieka

W naszych polskich lasach bytuje cała masa owadów, które są mniej lub bardziej groźne dla człowieka. Cyklicznie do życia budzi się także oleica krówka, owad z gatunku chrząszcza z rodziny oleicowatych.

Leśnicy apelują do spacerowiczów. "Uwaga na brzozakondy" Ten niepozornie wyglądający owad może być przyczyną wielu problemów. Wszystko przez jego toksyczność. Gdy owad ten znajdzie się w sytuacji stresującej dla niego, zaczyna wydzielać truciznę w reakcji obronnej.

Jest to oleista, żółta ciecz, która zawiera silnie trujący związek chemiczny - kantarydynę. To jedna z najsilniejszych toksyn występujących w przyrodzie.

Dawka śmiertelna dla człowieka wynosi około 0,03 g tej substancji. Dobra wiadomość dla człowieka jest taka, że zetknięcie z jednym osobnikiem i jego trującą cieczą nas nie zabije. Jeden owad nie jest w stanie wydzielić dawki dla człowieka śmiertelnej, ale z pewnością dojdzie do silnego podrażnienia skóry.

Należy wówczas też uważać, by toksyna nie dostała się do ust, czy oczu.

Jak wygląda oleica krówka? Uważaj na tego owada podczas spaceru w lesie

Zdjęcie Oleica krówka występuje od kwietnia do czerwca / 123RF/PICSEL

Aby uniknąć konfrontacji z oleicą krówką, warto wiedzieć, jak wygląda ten owad. Czasem faktycznie można w pierwszym odruchu pomylić tego owada ze zwyczajnym chrząszczem, ale to, co go od niego odróżnia, to odwłok.

Odwłok samicy jest bardzo rozepchany przez jaja i kształtem przypomina "cysternę" lub odwłok osy w sporym powiększeniu.

Osiąga od 11 do 35 mm, ale samce są mniejsze od samic. Ubarwienie oleicy krówki jest czarne, niebieskoczarne lub fioletowoczarne. Owad posiada trzy pary odnóg oraz długie czułki na spłaszczonej głowie.

