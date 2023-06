Lasy Państwowe ostrzegają. "Powoli czuć już przedsmak jesiennej inwazji"

Co roku Polacy muszą się mierzyć z biedronkami azjatyckimi. Opanowały one kraj w zaledwie kilkanaście lat, a walka z nimi nie należy do najłatwiejszych. Lasy Państwowe ostrzegają, że powoli czuć przedsmak inwazji, która opanuje kraj jesienią.

Zdjęcie Biedronki azjatyckie są zagrożeniem dla rodzimych gatunków / Facebook / 123RF/PICSEL