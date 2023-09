Spis treści: 01 Jakie są ceny grzybów na skupach? Grzybiarze zacierają ręce

02 Skup grzybów: cennik 2023. Ceny kurek, borowików, maślaków

03 Ceny grzybów szaleją. Oto ile trzeba zapłacić

04 Sanepid apeluje. Jeśli zakupy grzybów, to tylko z rozwagą

Jakie są ceny grzybów na skupach? Grzybiarze zacierają ręce

Szczyt sezonu grzybowego dopiero przed nami, jednak w wielu regionach Polski grzybowy "boom" trwa już od kilku tygodni. Chwilowe okresy z nieco bardziej deszczową pogodą sprzyjały miłośnikom leśnych wędrówek, którzy z lasów wynosili pełne kosze. Ale było jedno "ale". Grzybiarze często narzekali, że leśne znaleziska, mimo iż pokaźnych rozmiarów i na pierwszy rzut oka wyjątkowo zdrowe, w istocie nierzadko okazywały się robaczywe.

Niektórym w ogóle nie udało się do tej pory napełnić koszyka po brzegi. Wielu grzybiarzom we znaki dała się susza i niskie temperatury. A niewielka ilość grzybów w niektórych regionach Polski wpłynęła na ich ceny na skupie. Jak obecnie się kształtują?

Skup grzybów: cennik 2023. Ceny kurek, borowików, maślaków

Ceny w skupach wahają się w zależności od gatunku grzyba oraz regionu Polski. W większości zamykają się w przedziale między 6 a 20 złotych za kilogram.

Zdjęcie Świeże grzyby znajdują się teraz również niemal na każdym targu / Piotr Hukalo/East News / East News

Świeże grzyby znajdują się teraz również niemal na każdym targu. Jeśli jednak planujemy przygotowanie potraw na ich bazie, warto przygotować również portfel. Jak donosi serwis eska.pl, tegoroczne ceny grzybów są wysokie - wahają się nawet do 60 złotych za kilogram.

Borowiki kosztują nawet 50 złotych za kilogram, zaś kozaki 35 złotych za kilogram. Rekordzistkami są kurki, w przypadku których należy zapłacić od 20 do nawet 60 złotych. W tym przypadku po raz kolejny wszystko zależy jednak od regionu Polski i miasta.

Ceny grzybów szaleją. Oto ile trzeba zapłacić

W sieci natrafić można również na wiele ogłoszeń od prywatnych sprzedawców. W Małopolsce kilogram prawdziwków na zamówienie kosztuje 35 złote, zaś świeżych rydzów 40 złotych. W województwie podkarpackim kilogram świeżych borowików szlachetnych to koszt 25 złotych, zaś kilogram kurek w województwie mazowieckim kosztuje 45 złotych.

Kilogram świeżego rydza w Wielkopolsce kształtuje się w kwocie około 45 złotych, zaś świeżo zebrane kurki w województwie zachodniopomorskim kosztują 20 złotych za kilogram.

Zdjęcie W sieci natrafić można również na wiele ogłoszeń od prywatnych sprzedawców / 123RF/PICSEL

Sanepid apeluje. Jeśli zakupy grzybów, to tylko z rozwagą

Do internetowych zakupów powinniśmy jednak podchodzić z rozwagą. Stacje sanitarno-epidemiologiczne przypominają, że jedną z głównych zasad wprowadzenia do obrotu i przetwórstwa grzybów jest posiadanie odpowiedniego atestu na sprzedawane i używane do dalszej produkcji grzyby.

"Sprzedaż grzybów w innych miejscach, niż placówki handlowe bądź targowiska oraz bez wymaganego atestu jest nielegalna" - przypomina sanepid. Atesty na świeże grzyby wystawiane są przez klasyfikatora grzybów. Można je uzyskać w powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

