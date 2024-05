Odchudzanie to długi proces, podczas którego liczy się trzymanie deficytu kalorycznego oraz duża aktywność fizyczna. Niestety zdarza się, że pomimo stosowania zaleceń, waga nie chce spadać. Nie należy się jednak poddawać! Wystarczy wprowadzić do swojej rutyny jedną małą rzecz, jaką jest właśnie codzienne picie herbaty. Dzięki temu rozkręcisz metabolizm i pomożesz organizmowi w spaleniu większej ilości tłuszczu . Ten nawyk jest przyjemny i zdrowy, a w połączeniu z innymi sposobami także skuteczny.

Kolejna to herbata czarna, która bogata jest we flawonoidy, a one przyczyniają się do utraty wagi. To samo można powiedzieć o znajdujących się w tym napoju polifenolach, które korzystanie wpływają na florę bakteryjną jelit, a to w konsekwencji wpływa na procesy metaboliczne i samo odchudzanie.