Spis treści: 01 Nowe świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami

02 Wysokość świadczenia wspierającego. Niektórzy dostaną niemal 4 tys. złotych

03 "Mamy zatrzęsienie wniosków". Do tej pory wpłynęło ich ponad 150 tys.

Nowe świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami

1 stycznia 2024 r. weszła w życie ustawa o świadczeniu wspierającym, które stanowi rodzaj wsparcia finansowego dla osób z niepełnosprawnościami. Jego celem jest pomoc rzeczonym osobom w pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych.



Aby je otrzymać, najpierw musimy złożyć wniosek do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) o wydanie decyzji o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia, którą określa się na poziomie od 70 do 100 punktów. Następnie należy złożyć w ZUS-ie wniosek o przyznanie świadczenia wspierającego. Można to zrobić drogą elektroniczną — np. za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Reklama

Zobacz również: Nowe świadczenie dla wdów i wdowców. Kto je otrzyma i na jakich zasadach?

Wysokość świadczenia wspierającego. Niektórzy dostaną niemal 4 tys. złotych

Kwota świadczenia wspierającego uzależniona jest od określonego poziomu potrzeby wsparcia. Wsparcie jest wypłacane comiesięcznie w wysokości:



220 proc. renty socjalnej w przypadku ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia wynoszącego od 95 do 100 pkt;

180 proc. renty socjalnej w przypadku ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia wynoszącego od 90 do 94 pkt;

120 proc. renty socjalnej w przypadku ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia wynoszącego od 85 do 89 pkt;

80 proc. renty socjalnej w przypadku ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia wynoszącego od 80 do 84 pkt;

60 proc. renty socjalnej w przypadku ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia wynoszącego od 75 do 79 pkt;

40 proc. renty socjalnej w przypadku ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia wynoszącego od 70 do 74 pkt.

Pamiętajmy, że wysokość świadczenia wspierającego jest zależna od renty socjalnej. Wskutek marcowej waloryzacji, została ona podniesiona do 1780,96 zł. Osoby, którym przysługuje najwyższy poziom świadczenia wspierającego, czyli 220 proc. renty socjalnej dostaną więc 3918,11 zł.

Zdjęcie Niektórzy dostaną niemal 4000 złotych świadczenia! / Bartlomiej Magierowski/East News / East News

Zobcze również: Zmiana dotycząca legitymacji emeryta. Co trzeba wiedzieć?

"Mamy zatrzęsienie wniosków". Do tej pory wpłynęło ich ponad 150 tys.

W rozmowie z PAP wiceminister resortu rodziny, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Łukasz Krasoń przekazał:

Mamy zatrzęsienie wniosków o świadczenie wspierające. Do wojewódzkich zespołów ds. orzecznictwa (WZON) wpłynęło ich już ponad 150 tys.

W związku z takimi okolicznościami resort rodziny postanowił przyspieszyć proces szkoleń i certyfikowania osób orzekających, których zadaniem jest wydanie decyzji dotyczącej przyznania świadczenia. Wcześniej takich osób było 600, obecnie jest ich 1100.



Wiceminister resortu rodziny dodał, że na ten moment, ponad 3 tys. osób przeszło już przez proces określenia potrzeby wsparcia. Blisko połowa z nich otrzymała 80 punktów i więcej.

Zobacz również: Dodatek dla małżeństw. Według projektu te pary dostaną nawet 8 tys. złotych

***