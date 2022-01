Leon i Wojciech - pierwsze dzieci urodzone w 2022 roku

Mały Leoś to pierwsze dziecko, które przyszło na świat w 2022 roku w województwie śląskim. Chłopczyk urodził się 1 stycznia o godzinie 0:01 w Centrum Zdrowia w Mikołowie. W tym samym czasie w Szpitalu Specjalistycznym im. G. Narutowicza w Krakowie na świat przyszedł Wojciech. Dumni rodzice wrócili już ze swoimi pociechami do domów. Zanim to jednak nastąpiło na najmłodszych czekały nagrody.

