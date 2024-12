Tegoroczny sezon na grzybobranie obfitował w piękne okazy, a z lasów wychodziliśmy z koszykami wypełnionymi po brzegi darami natury. I choć jeszcze w listopadzie, kiedy dopisywała pogoda, można było uzbierać sporo grzybów , to raczej nikt się nie spodziewał, że w połowie grudnia również pojawią się te dary natury.

Internauci zastanawiają się w komentarz, jak to możliwe, że jeden, niewielki borowik uchował się wśród liści o takiej porze roku. "Jaki piękny borowik o tej porze, przecież grudzień , jak się dobrze schował, że nie został znaleziony, ale w końcu trafi do koszyka" - pisze pod fotografią z borowikiem Pani Anna. "Oj, może sam został w lesie . Wygląda ślicznie wśród jesiennych listków. Ale znaleziony i wykręcony. Święta tuż, tuż. Piękny grudniowy las i jego klimat" - dodaje Pani Hania.

Z kolei inna użytkowniczka, Pani Lucyna, żartuje, że "Jak będzie tak dalej, to na wigilijną kolację nazbieramy świeżych grzybów na zupę ".

Co ciekawe, komentujący internauci pod zdjęciem z borowikiem pochwalili się swoimi zbiorami. Okazuje się, że po grudniowym spacerze po lesie, można wrócić do domu z pojedynczymi grzybami. Pani Barbara dodała w komentarzu zdjęcie, znalezionej niedawno kani , w ręce Pani Anny wpadł podgrzybek , z kolei Pani Jadwiga znalazła zielonki .

Zdjęć ze znalezionymi w grudniu grzybami jest jednak zdecydowanie więcej. Widzimy na nich piękne, dorodne okazy, które próbują przebić się przez śnieżną pokrywę. I choć nie może być mowy, by w grudniu wracać do domu z ogromnymi zbiorami grzybów, to jednak pojedyncze, znalezione okazy również mogą przysporzyć sporo radości.