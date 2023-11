Spis treści: 01 "Zagrożenie dla lasów". Leśnicy zaczęli poszukiwania w całym kraju

02 Leśnicy szukają "żarłocznych owadów". Pokazali zdjęcia

03 Poszukiwania w konkretnym terminie

Leśnicy poinformowali w mediach społecznościowych, że w całej Polsce powoli rozpoczęły się jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny.

- Brzmi dość poważnie, jednak same poszukiwania polegają głównie na przegrzebaniu ściółki i wierzchniej warstwy gleby pod wyznaczonymi drzewami oraz przeszukania spękań kory drzew - informują Lasy Państwowe.

- Poszukujemy osobników kilku gatunków owadów liściożernych, które w przypadku masowego wystąpienia mogą być zagrożeniem dla lasów - dodają leśnicy.

Podkreślają, że znalezienie pojedynczych owadów to oznaka ich naturalnej obecności. Jednak jeśli będzie to już kilka lub więcej osobników, może to zwiastować "wiosenne problemy".

- Musimy być przygotowani na taką ewentualność. I co roku szukamy z nadzieją, że za wiele nie znajdziemy - nie kryją leśnicy.

Poszukiwania trwają m.in. na terenie Nadleśnictwa Gniewkowo (woj. kujawsko-pomorskie). Leśnicy podzielili się zdjęciami ukazującymi, jak wygląda poszukiwanie szkodników.

- Wykonujemy je na obszarze całego nadleśnictwa w stałych partiach kontrolnych w drzewostanach sosnowych lub tych z przewagą sosny, w których wiek przekracza 20 lat - napisali na Facebooku.

- Przeszukujemy dokładnie ściółkę i wierzchnią warstwę gleby, czyli miejsca gdzie skrywają się poczwarki poprocha cetyniaka, zawisaka borowca i strzygonii choinówki, kokony boreczników, gąsienice barczatki sosnówki oraz larwy osnui gwiaździstej - relacjonują leśnicy. - Określając ich ilość, a także zdrowotność, dzięki wiedzy i doświadczeniu specjalistów z ZOL Gdańsk (Zespół Ochrony Lasu), jesteśmy w stanie określić stopień zagrożenia dla drzewostanów, ze strony tych żarłocznych owadów - podsumowują.

Zdjęcie Leśnicy informują, że poszukiwania szkodników odbywają się co roku w konkretnym terminie / WOJCIECH STROZYK/REPORTER / East News

Dlaczego jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny są tak ważne? Lasy Państwowe na swojej stronie informują, że służą do oceny zagrożenia drzewostanów sosnowych przez szkodniki liściożerne. Należą do nich gatunki takie jak siwiotek borowiec (zawisak borowiec), strzygonia choinówka, poproch cetyniak, barczatka sosnówka, osnuja gwiaździsta i gatunki z rodziny borecznikowatych.

Akcja jest prowadzona każdego roku w konkretnym terminie, w stałych partiach kontrolnych. Są one wyznaczane w drzewostanach sosnowych lub wielogatunkowych z przewagą sosny w wieku powyżej 20 lat.

Najlepszą porą na tego typu działania jest późna jesień, jeszcze przed nastaniem mrozów i wystąpienia trwałej pokrywy śnieżnej. Termin poszukiwań dla poszczególnych regionów Polski wyznacza Zespół Ochrony Lasu (ZOL).

Leśnicy okazy szkodliwych owadów przekazują do działającej na danym terenie jednostki ZOL, gdzie ma miejsce analiza zebranego materiału.

