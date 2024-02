Lidl wprowadził nowe automaty. Można otrzymać nawet 70 zł

Oprac.: Łukasz Piątek Życie i styl

Od 2025 r. w Polsce zacznie obowiązywać system kaucyjny, by dostosować prawo do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej. System kaucyjny dotyczyć będzie jednorazowych butelek z tworzyw sztucznych do 3 litrów, szklanych butelek wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowych puszek o pojemności do 1 litra. Co takie rozwiązanie w praktyce oznacza dla konsumentów?

Zdjęcie System kaucyjny dotyczyć będzie m.in. jednorazowych butelek z tworzyw sztucznych do 3 litrów / Jan Graczyński / East News