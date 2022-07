Bestialskie uprowadzenie

Przypomnijmy, że 22 lipca br., spod jednego z poznańskich sklepów została uprowadzona 14-letnia Kasia. Ciemne BMW odjechało z piskiem opon, a za kierownicą siedziała 39-letnia Paulina K. W pojeździe była też między innymi jej córka Laura (13 l.) ze swoimi kolegami. Dzięki szybkiej reakcji mamy Kasi i natychmiastowym powiadomieniu służb, samochód udało się zlokalizować półtorej godziny od porwania. Niestety nie uchroniło to nastolatki przed bestialstwem porywaczy. Kasia została zgwałcona, pobita i uwięziona w bagażniku auta. Sprawcy ogolili jej głowę i brwi, wszystko to nagrali telefonem.

Motyw zbrodni wręcz szokuje - jak podała prokuratura, Kasia uszkodziła e-papierosa jednej z porywaczek i nie chciała za niego zapłacić. Miała też wulgarnie wyzwać 39-letnią Paulinę K. Na szczęście sprawcy - 39-latka i 17-latek są już za kratkami. Usłyszeli zarzuty zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem, utrwalania treści pornograficznych, doprowadzenia przemocą do określonego zachowania i uprowadzenia osoby małoletniej. 17-latek przyznał się do wszystkiego i opisał przebieg wydarzeń śledczym. Paulina K. oświadczyła natomiast, że nie przyznaje się do winy. W porwaniu brała udział także nastoletnia córka aresztowanej oraz dwoje innych nieletnich - trafili oni do schronisk. Decyzję o ich dalszym losie podejmie sąd rodzinny.

Brutalnie potraktowana Kasia wyszła już ze szpitala, ale trauma, której doznała po tych okrutnych wydarzeniach, będzie jej towarzyszyła zapewne jeszcze przez długi czas.

Jasnowidz apeluje do polskich celebrytów

Jasnowidz Wojciech Glanc, który chętnie wypowiada się w sieci na temat głośnych wydarzeń, zamieścił na swoim koncie na YouTube materiał wideo zatytułowany "Wsparcie dla porwanej Kasi". Kieruje do dziewczynki słowa otuchy, jak twierdzi, poradzi ona sobie z przeszłością i będzie w stanie dalej żyć.

Wydarzyło się coś strasznego, ale ty sobie z tym poradzisz. Będziesz w stanie żyć dalej. Będziesz o wiele, wiele mocniejsza, znajdziesz w sobie siłę. Pamiętaj, że nie jesteś sama. przekonuje jasnowidz

Glanc do akcji wspierania i podtrzymywania na duchu pokrzywdzonej Kasi zachęca też osoby publiczne, znajomych z telewizji, znanych celebrytów.

Kolegów celebrytów, aktorów, artystów zachęcam - zróbmy taką akcję i wyślijmy dziewczynce życzenia. Niech ma przeżycie rekompensujące, choćby leciutko, to, co się jej wydarzyło. Zbalansujmy to dobrą energią. dodaje Glanc

Jasnowidz w nagraniu powiedział również, że nie jest w stanie sobie wyobrazić co w chwili obecnej przechodzi dziewczynka, ale wierzy, że uda jej się otrząsnąć z tragedii.

Nie poddawaj się, myśl o dobrych rzeczach, uśmiechnij się, odkładaj te brzydkie sprawy na bok. powiedział jasnowidz

Wspomniany filmik na YouTube obejrzało już sporo internautów, którzy w komentarzach życzą Kasi szybkiego powrotu do zdrowia i gratulują pomysłodawcy inicjatywy. Myślicie, że materiał podniesie dziewczynkę na duchu? My mamy taką nadzieję.