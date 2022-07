Wojciech Glanc o Putinie: Mam wrażenie, ze to zupełnie inna osoba!

Jasnowidz Wojciech Glanc od początku wojny w Ukrainie publikuje swoje przepowiednie na jej temat - m.in kiedy się skończy, jaki będzie jej wynik, czy jak będzie wyglądać nowa rzeczywistość po jej końcu. Tym razem postanowił wyjawić nam, co uważa na temat Putina. W mediach od jakiegoś czasu można było zauważyć dyskusję na temat zmieniającego się wyglądu głowy państwa rosyjskiego — jedni uważają, że przyczyną jest medycyna estetyczna, drudzy - że "oryginalnego" Putina mógł ktoś zastąpić ktoś inny - aktor, czy sobowtór. Co na ten temat ma do powiedzenia Wojciech Glanc?

Ja mam takie ciągle odczucie i muszę się tym podzielić - cały czas mam wrażenie, że to w ogóle nie jest Putin twierdzi jasnowidz

Mnie coś w nim nie pasuje. Nie wiem, czy to jest kwestia zdjęć, które są pokazywane czy cokolwiek innego. Ja mam po prostu czasem wrażenie, że to jest zupełnie inna osoba. Że to jest podstawiony aktor, który jest podobny. dodaje Wojciech Glanc

Zdjęcie Jasnowidz Wojciech Glanc ma wiele przemyśleń na temat ostatnich wydarzeń / 123RF/PICSEL

Reklama

Putin jest podstawiony?! Wojciech Glanc tego dopatrzył się w twarzy Putina

Co w takim razie może usprawiedliwiać teorię, że Putin to nie ta sama osoba, co kiedyś? Wojciech Glanc zauważył pewne różnice w twarzy prezydenta Rosji. Twierdzi:

Nie umiem tego określić, ale jak ja tak po prostu widzę. Nawet jak człowiek schudnie to takie rzeczy, jak kształt twarzy pozostają niezmienne. U Putina widać różnicę - tak, jak u bliźniaków - jakieś niuanse typu kości policzkowe, po prostu widać, że one są odrobinę inne i coś tam mi nie pasuje.

Putin zostanie zamordowany? "Stary Rosyjski sposób"

Jasnowidz Wojciech Glanc zaznacza, że utrzymuje swoją przepowiednię z początku wojny - Putin zostanie zamordowany . Dlaczego nadal tak twierdzi? Mówi:

Ktoś musi być odpowiedzialny, oskarżony. Króla zawsze ścinają. Trzymam się tego, że jednak tam go ukrócą. Moim zdaniem, jednak cały czas mam takie wrażenie, że to się obróci przeciwko niemu. Zresztą to jest tylko kwestia czasu, żeby tam coś się wydarzyło. Ogłoszą, że ciężko zachorował umarł - starym rosyjskim sposobem.

***

Zobacz również:

Wojciech Glanc w nowej przepowiedni: "Może dochodzić do incydentów"

Matka Boska ostrzegała nas przed II wojną światową. 100 objawień w Heede

Krzysztof Jackowski zaskoczył fanów nagraniem! Co mówi jasnowidz?