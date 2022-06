Tego boi się najbardziej Wojciech Glanc. Kryzys w całej Polsce

Rok 2022 co chwila zaskakuje Polaków nowymi przeciwnościami losu. Pandemia, wojna, kryzys ekonomiczny, ogromne upały. Co jeszcze nas czeka? Zapytaliśmy Jasnowidza Wojciecha Glanca o to, czego powinniśmy się spodziewać w najbliższych miesiącach. Okazuje się, że wróżbita nie ma złudzeń - to właśnie kryzys energetyczny ma w nas uderzyć najmocniej.

Będzie problem z ogrzewaniem. To na pewno. To będzie ten poważny problem. Bo jeszcze z brakiem prądu człowiek sobie jakoś poradzi, to jednak problem grzewczy będzie bardzo widoczny, takie mam wrażenie wyznał nam Wojciech Glanc

Mieszkańcy małych miast mają odczuć to najmocniej. Wojciech Glanc nie ma złudzeń!

Oprócz swojej wizji dotyczącej problemów z ogrzewaniem, profeta wyznał nam, kogo ma ona dotyczyć w największym stopniu.

Ludzie mieszkający w mniejszych miejscowościach odczują go dużo mocniej, niż ludzie pochodzący z miast. Obawiam się wzrostu cen opału. To będzie rok oszczędności dodaje jasnowidz

"Może dochodzić do incydentów" - kryzys energetyczny ma się zaognić? Glanc w szczerej rozmowie

Oprócz tego, że problem związany z dostępnością opału ma się zwiększyć, według Glanca może dochodzić do dość tragicznych w skutkach incydentów.

To [kryzys energetyczny - przyp. red.] też będzie się wiązało z wypadkami różnego rodzaju, bo jak ludzie zaczną palić niedozwolonymi rzeczami w piecach, to może dochodzić do incydentów

"Damy radę" - Wojciech Glanc pokrzepia Polaków

Co więc możemy zrobić, by uniknąć, czy złagodzić skutki tego kryzysu? Tak jak pisaliśmy w ostatnim artykule - rozmowie z Wojciechem Glancem, jasnowidz sugeruje "zaciskanie pasa" . Ma dla nas jednak dobrą wiadomość:

Ja nie chcę straszyć. Ja po prostu widzę to na takiej zasadzie, że będzie ciężko, ale damy radę. Bo Polacy mają tę umiejętność. W sytuacjach kryzysowych umiemy sobie radzić podnosi na duchu Glanc

Co myślicie na temat tej przepowiedni jasnowidza? Czy uda nam się "powrócić do normalności"?

