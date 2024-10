Usługa e-Doręczenia to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru, która została uruchomiona w październiku 2021 r. przez Pocztę Polską. Dzięki temu możliwe jest wysyłanie i odbieranie elektronicznych dokumentów z potwierdzeniem nadania i odbioru z każdego miejsca posiadającego dostęp do internetu.

"Usługa działa podobnie do poczty e-mail, ale jest o wiele bezpieczniejsza. Dzięki unikalnym adresom do doręczeń elektronicznych (ADE), nadawanym na wniosek przez Ministra Cyfryzacji , mamy pewność, że korespondujemy z właściwym adresatem" - przekazała Poczta Polska.

Korzystanie z e-Doręczeń przez obywateli nie jest to obowiązkowe.

Kto będzie zobowiązany do korzystania z e-Doręczeń?

Ponadto firmy i zawody zaufania publicznego , np. notariusze, radcy prawni, doradcy podatkowi zobowiązani są posiadać skrzynkę do doręczeń i w związku w taki właśnie sposób muszą odbierać korespondencję przesłaną od podmiotów publicznych .

Firmy zarejestrowane w KRS i CEiDG również będą zobligowane do posiadania adresu do e-Doręczeń. Obowiązek ten będzie wprowadzany stopniowo, zgodnie z ustalonym harmonogramem . Taki wymóg wprowadza Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych .

W niektórych mediach powielane są błędne informacje na temat tego, że listy polecone z urzędów nie będą już dostarczane osobom fizycznym za pośrednictwem listonoszy. To nieprawda. Korzystanie z e-Doręczeń przez obywateli nie jest to obowiązkowe .

Rzecz jasna, nic nie stoi na przeszkodzie, by aktywować tę usługę i z niej korzystać. Wówczas listy polecone będzie można odbierać na własnej skrzynce e-mail, zamiast od listonosza lub w placówce poczty.

W każdym momencie można również zrezygnować z usługi i ją dezaktywować. Osobista skrzynka do e-Doręczeń dla obywatela jest ważna przez 3 lata.

Wniosek o e-Doręczenia może złożyć każdy obywatel , który ma profil zaufany lub dowód osobisty z warstwą elektroniczną (e-dowód). W tym celu musimy przygotować dane kontaktowe - adres e-mail i adres do korespondencji. Pozostałe dane pojawią się automatycznie po zalogowaniu profilem zaufanym.

Uzyskanie adresu do e-Doręczeń u publicznego dostawcy usługi możliwe jest za pośrednictwem rządowej strony gov.pl (w oknie wyszukiwania należy wpisać "e-doręczenia"). Jeżeli wniosek zostanie zaakceptowany, na adres e-mail podany we wniosku otrzymamy informację o utworzeniu adresu do e-Doręczeń i konieczności aktywacji skrzynki.