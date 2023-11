Lodowe kleszcze obejmą Polskę. Najbliższa noc będzie ciekawa

Spis treści: 01 Nad morzem deszcz, w górach śnieg

02 Alerty IMGW. Uwaga na gołoledź

03 Klin wyżowy w Polsce

04 Od piątku znowu chłodniej

05 Uwaga, zawieje śnieżne

To zdecydowanie nie jest "słodki listopad". Pogoda w tym tygodniu będzie zmienna, z epizodami ocieplenia i ochłodzenia. Według prognozy pogody IMGW, niemal codziennie możliwe będą opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Do tego w niektórych miejscach prognozowane są opady marznącego deszczu.

- Jedynie środa zapowiada się w miarę pogodnie. Temperatura powietrza zróżnicowania - wyraźnie chłodniej będzie na północnym wschodzie, cieplej na południowym zachodzie. Z powodu przechodzenia przez Polskę aktywnych frontów atmosferycznych wystąpi nietypowy rozkład temperatury w ciągu doby - niekiedy w nocy będzie cieplej niż w dzień - informują synoptycy z IMGW.

Reklama

W drugiej połowie tygodnia Polska znajdzie się pod wpływem głębokiego niżu, który przyniesie silne porywy wiatru w czwartek i piątek.

Nad morzem deszcz, w górach śnieg

We wtorek 21 listopada, na południu, zachodzie i nad morzem, prognozowane są opady deszczu, a na pozostałym obszarze kraju deszczu i deszczu ze śniegiem. Z kolei na północnym wschodzie i wysoko w górach spadnie śnieg.

- W Tatrach możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm. Na Mazowszu i Lubelszczyźnie miejscami mogą wystąpić marznące opady deszczu lub mżawki, powodujące gołoledź - informują meteorolodzy.

Zdjęcie Gołoledź i opady śniegu. Tak w skrócie wygląda prognoza pogody na ten tydzień / Marek Bazak / East News

Maksymalna temperatura wyniesie od -3 st. Celsjusza na północnym wschodzie, ok. 3 st. w centrum i do 8 st. Celsjusza na południowym zachodzie. Do północno-wschodniej części kraju zacznie napływać arktyczne powietrze. Synoptycy zapowiadają, że noc z wtorku na środę będzie w tej części Polski mroźna, a temperatura minimalna spadnie tam do poziomu od - 11 st. do -6 st. Celsjusza.

Zobacz też: Uwaga na zimną noc. Nawet 11 kresek poniżej zera

Alerty IMGW. Uwaga na gołoledź

Zdjęcie Zima zagości w Polsce na dobre? / 123RF/PICSEL

Co więcej, 21 listopada obowiązują alerty pierwszego stopnia przed marznącymi opadami. Synoptycy IMGW przekazali, że obowiązują w województwach:

mazowieckim,

kujawsko-pomorskim,

łódzkim,

świętokrzyskim,

lubelskim,

wschodnich powiatach województwa wielkopolskiego,

północnych powiatach województwa podkarpackiego.

We wspomnianych regionach może pojawić się gołoledź, która spowoduje utrudnienia na drogach.