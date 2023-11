Na drogi wyjadą pługi. Wydano ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu

Pierwszy śnieg w Polsce. Jaka pogoda na niedzielę?

Pytanie, kiedy spadnie pierwszy śnieg, nurtowało wielu już od kilku tygodniu. Chociaż śnieżyce nawiedzały inne kraje Europy, pogoda w Polsce dopisywała.

Wszystko zmieniło się w drugiej połowie miesiąca, a dokładnie 17 listopada.

Wówczas w Polsce spadł pierwszy śnieg, a biały puch w niektórych miejscach nadal się utrzymuje, mimo że termometry wskazują temperaturę powyżej zera.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada, że w niedzielę 19 listopada w dzień będzie pochmurno z przejaśnieniami. Pojawią się opady śniegu i deszcz ze śniegiem. Na zachodzie kraju będą jednak przechodzić w deszcz. "Prognozowana wysokość opadów na północnym zachodzie od 15 mm do 20 mm. Lokalnie przejściowy przyrost pokrywy śnieżnej od około 5 cm do 8 cm, gdzieniegdzie do 10 cm. Miejscami możliwy marznący deszcz powodujący gołoledź. Temperatura maksymalna od 0°C do 3°C, cieplej na zachodzie od 6°C do 10°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, miejscami w porywach do 55 km/h, południowo-wschodni i południowy, na zachodzie stopniowo skręcający na południowo-zachodni i zachodni" - przekazał IMGW.

Zdjęcie IMGW wydał ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu / 123RF/PICSEL

IMGW wydał ostrzeżenia

W związku z trudnymi warunkami pogodowymi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed opadami marznącymi. Dotyczą one niektórych powiatów leżących na terenie województwa:

śląskiego

małopolskiego

lubelskiego

mazowieckiego

podlaskiego,

warmińsko-mazurskiego

pomorskiego

zachodnio-pomorskiego

kujawsko-pomorskiego

Alerty dotyczą także intensywnych opadów śniegu. W tym przypadku ostrzeżenia wydano dla niektórych powiatów leżących w województwie:

wielkopolskim

kujawsko-pomorskim

pomorskim

zachodnio-pomorskim

Aktualne ostrzeżenia i godziny ich obowiązywania warto na bieżąco sprawdzać na aktualnej stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

