Ludzie pod wpływem alkoholu nie potrafią rozpoznawać emocji u innych

Życie i styl

Dlaczego ludzie pijani często są agresywni i mają skłonność do kłótni czy nawet bójek? Odpowiedź na to pytanie przynoszą wyniki badań przeprowadzonych przez Towarzystwo Badawcze ds. Alkoholizmu w Stanach Zjednoczonych. Dowodzi ono, że upojenie alkoholowe prowadzi do zaburzenia zdolności interpretowania mimiki twarzy innych osób. Dotyczy to zwłaszcza u mężczyzn.

Zdjęcie Badacze dowiedli, że spożywanie alkoholu zawęża percepcję / 123RF/PICSEL