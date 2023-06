Lustro w sypialni to nie najlepszy pomysł. Zdrada w związku nieunikniona

Lustro w sypialni – tak czy nie?

Życie i styl Narzekasz na brak szczęścia? Wypróbuj 3 rytuały, które mogą odmienić twoje życie Lustro w sypialni dość często jest elementem szaf wnękowych czy też toaletek. Poza tym stanowi element dekoracyjny lub jego zadaniem jest optyczne powiększenie pomieszczenia. Zgodnie z wieloma przesądami bez względu na pełnioną funkcję nie powinno znajdować się w sypialni.

W szczególności nie zaleca się wieszania tego gadżetu naprzeciwko łóżka. Według wierzeń jest szansa, że dusza może opuścić ciało podczas snu i natrafić na zwierciadło, które przeniesie ją do innego świata. W konsekwencji może się to skończyć jej zagubieniem i śmiercią we śnie.

Wielu uważa, że lustro ma pewne powiązania z energią. Przede wszystkim może ją wysysać, a co za tym idzie, sprawiać, że śpiący nie ma szans na obronę przed demonicznymi siłami i koszmarami. Poza tym przesądy mówią, że lustro w sypialni to także przyczyna kłótni w domu, a nawet zdrady w związku.

Zdjęcie Przesądy mówią, że lustro w sypialni może doprowadzić do zdrady w związku / 123RF/PICSEL

Co feng shui mówi o lustrze w sypialni?

Zgodnie z zasadami feng shui lustro w sypialni może sprowadzić na śpiących pecha, zwłaszcza jeśli w zwierciadle odbijają się dwa rogi łóżka. Ta starożytna praktyka planowania przestrzeni ponadto zakłada, że odbijanie się w lustrze uwalnianej podczas snu życiowej energii Chi zakłóca spokojny sen, co ma znaczący wpływ na funkcjonowanie podczas następnego dnia.

Jedna z zasad mówi również o tym, że zwierciadła gromadzą w sobie energię, zarówno tą dobrą, jak i złą oraz są powiązane ze smutkiem i żalem, a więc spanie niedaleko luster nie wiąże się z niczym dobrym.

Chcąc jednak zawiesić lustro w sypialni, trzeba mieć na uwadze, że musi być zawsze czyste, by nie wpływało negatywnie na jakość życia. Feng shui zakłada również, że zakrycie zwierciadła na noc może uchronić przed jego niekorzystną mocą.

